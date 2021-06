Carbios annonce aujourd'hui l'acquisition, auprès du fonds SPI dont la société de gestion est Bpifrance Investissement, de l'intégralité de sa participation de 37,29 % au capital de Carbiolice. « Je tiens à remercier le fonds SPI pour cette association fructueuse. Leur accompagnement et soutien a permis le développement d'une biotech industrielle parmi les plus innovantes d'Europe dans le domaine des emballages plastiques compostables.



L'acquisition de la participation du fonds SPI dans Carbiolice par Carbios est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir la commercialisation d'Evanesto® et d'étendre, au niveau mondial, l'application de cette technologie à d'autres polymères et d'autres applications. » précise Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios.