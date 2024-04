CARBIOS remporte le prix « So French So Innovative » à l'occasion d’InnoEX 2024, Hong Kong, qui récompense l’innovation française dans la région Asie-Pacifique

CARBIOS a obtenu le 1er prix du « So French So Innovative » Award organisé par Business France, le comité Hong Kong des conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), La French Tech et ses partenaires à l'occasion d'InnoEX 2024 (qui a lieu à Hong Kong du 13 au 16 avril). Ce prix reconnaît les innovations françaises pour promouvoir et soutenir la French Tech dans la région Asie-Pacifique. La cérémonie finale de remise des prix s’est tenue sur le pavillon français en présence de membres du Gouvernement de Hong Kong et de Christile Drulhe, Mme la Consule générale de France à Hong Kong.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « L’Asie-Pacifique est un marché clé pour notre solution de biorecyclage du PET et le « So French So Innovative » Award est une reconnaissance qui soutient les efforts de prospection des équipes CARBIOS et le déploiement commercial dans la région. La technologie de CARBIOS a suscité beaucoup d’intérêt, menant à des discussions prometteuses et à l'exploration d'accords commerciaux pour soutenir les engagements de durabilité et les opérations internationales des partenaires actuels et futurs. »