Carbios reçoit le soutien de la Commission européenne au travers du programme LIFE

annonce aujourd’hui avoir obtenu aux côtés de ses partenaires T.EN Zimmer GmbH et Deloitte un financement européen de 3,3 M€ (dont 3 millions d’euros pour Carbios) sous forme de subvention. T.EN Zimmer GmbH apporte son expertise sur la repolymérisation des monomères en PET 100 % recyclés et Deloitte sur l’analyse de la performance environnementale (notamment via l’Analyse du Cycle de Vie) du procédé à partir de déchets plastiques et textiles. Kader Hidra, Directeur Financier de Carbios : « Par la mise en opération en septembre 2021 de son démonstrateur industriel, Carbios a su démontrer la forte capacité de déploiement de son procédé de recyclage enzymatique du PET. La subvention accordée par l’Union Européenne permettra de financer en partie le développement de tests sur les déchets plastiques et textiles au démonstrateur afin de valider la montée en échelle du procédé, et mener à son industrialisation via la concession de licences. » Le programme LIFE vise à financer des projets qui répondent aux règlementations que l’Union Européenne met en place. Les récentes évolutions réglementaires, en faveur d’une meilleure gestion de la fin de vie des plastiques, ouvrent une opportunité forte pour le recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET.