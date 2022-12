Carbios publie son premier rapport de durabilité et souligne son engagement en faveur de la circularité et des responsabilités environnementales

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, publie aujourd'hui son premier rapport de développement durable en prenant 2021 comme année de référence. Le rapport souligne l'engagement de Carbios à développer des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui vont au-delà du développement industriel de ses technologies innovantes. Bien que n'étant pas soumis à l'obligation réglementaire NFRD (Non Financial Reporting Directive), Carbios a tenu à structurer son rapport conformément aux exigences de la directive européenne en matière de déclaration de performance extra-financière.



« Ce premier rapport de durabilité vise à communiquer en toute transparence notre stratégie RSE , nos valeurs et nos ambitions pour contribuer à la construction d'un avenir durable et d'une économie circulaire avec toutes nos parties prenantes, » a déclaré Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios. « Dans notre démarche d’amélioration continue de nos opérations pour avoir un impact positif sur le monde et nos concitoyens, nous nous engageons à publier un rapport de durabilité chaque année. »