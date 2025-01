Carbios: projet de réorganisation, le titre s'enfonce information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Carbios annonce engager un projet de réorganisation qui pourrait se traduire par des suppressions de postes, aussi bien chez Carbios que dans sa filiale Carbios54, menaçant potentiellement 40% des postes.



Ce projet s'inscrit dans le cadre du pilotage resserré de ses dépenses, annoncé le 19 décembre dernier.



Carbios assure que cette réorganisation devrait contribuer à lui permettre de poursuivre l'exécution de sa stratégie technologique, industrielle et commerciale ainsi que la gestion prudente de sa solide trésorerie (107ME au 31 décembre 2024), en réduisant le cash burn du groupe.



Le projet de réorganisation fait notamment l'objet d'une procédure d'information-consultation du Comité Social et Economique (CSE).



Impacté par cette annonce, le titre cède actuellement plus de 8% à Paris.





