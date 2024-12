Carbios: projet d'usine décalé, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Carbios plonge de presque 30% en Bourse de Paris ce jeudi suite à l'annonce du décalage de la construction de son projet d'usine de biorecyclage du plastique PET dans l'attente de l'obtention de financements complémentaires.



Dans un communiqué, la 'greentech' indique qu'elle a décidé de reporter de six à neuf mois les travaux de son site de Longlaville, localisé dans la Région Grand-Est.



Sans que la construction de l'usine ne soit remise en cause, cette décision doit permettre à l'entreprise de ralentir la cadence de sa consommation de trésorerie ('cash burn') liée au projet.



Carbios, dont la trésorerie au 30 novembre dernier s'élevait à 92,8 millions d'euros auxquels s'ajoutent 19,6 millions de dépôts à terme, se dit désormais en mesure de faire face à ses besoins au-delà des douze prochains mois.



La société explique que son ambition est de concrétiser ces financements, notamment non dilutifs, dans les plus brefs délais afin de pouvoir produire des premiers volumes et servir les besoins du marché dès 2027.



Le mandat de directeur général d'Emmanuel Ladent ayant désormais pris fin, Philippe Pouletty, le fondateur de Carbios et président du conseil d'administration, va endosser le rôle de directeur général, aux côtés de Vincent Kamel, administrateur, qui exercera un rôle de conseil.



Carbios dit avoir engagé le processus en vue de recruter un nouveau directeur général pour poursuivre le développement de la société.





Valeurs associées CARBIOS 6,49 EUR Euronext Paris -29,84%