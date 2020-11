Carbios annonce avoir produit les premières bouteilles contenant 100 % d'Acide Téréphtalique Purifié recyclé (rPTA) à partir de déchets textiles à haute teneur en PET. Cette première conforte la capacité de la technologie Carbios à valoriser les déchets textiles PET et ouvre ainsi l'accès à un gisement supplémentaire de matière recyclable d'environ 42 millions de tonnes par an, d'une valeur de plus de 40 milliards de dollars. Le Professeur Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios commente : « Je suis très fier que nous soyons parvenus à transformer des déchets textiles polyester en bouteilles transparentes aux propriétés identiques à celles fabriquées à partir de PET vierge. Cette innovation majeure nous permet ainsi d'élargir nos sources d'approvisionnement qui, jusqu'à présent, étaient principalement constituées de déchets plastiques en PET. »