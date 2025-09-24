 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 843,24
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CARBIOS présente ses résultats semestriels 2025 et confirme son objectif de construction d’usine de biorecyclage du PET avec un calendrier décalé
information fournie par Boursorama CP 24/09/2025 à 08:45

CARBIOS présente ses résultats semestriels 2025 et confirme son objectif de construction d’usine de biorecyclage du PET avec un calendrier décalé

Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « La maitrise de nos dépenses et notre trésorerie nous permettent d’avancer sereinement. Les évolutions favorables récentes, tant sur le plan réglementaire que dans nos discussions avec les partenaires financiers et industriels, nous confortent dans notre trajectoire. Nous abordons cette phase avec détermination et confiance, portés par la reconnaissance de notre technologie par nos clients, la solidité de notre modèle et l’engagement de nos équipes. »

Valeurs associées

CARBIOS
8,7400 EUR Euronext Paris -11,04%

2 commentaires

  • 09:28

    Tout est beau, tout est rose... aucune licence, une usine toujours à terre, une tréso qui fond comme neige au soleil, pas de nouveaux clients, bref tout va bien selon Carbios... Alleluia !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à l'équilibre
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre mercredi, les investisseurs se montrant prudents après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi l'intervention de Donald Trump à l'ONU. Dans les premiers ... Lire la suite

  • L'actrice Claudia Cardinale, le 14 octobre 2009 à Lyon ( AFP / PHILIPPE MERLE )
    Claudia Cardinale, icône du cinéma italien, est décédée à l'âge de 87 ans
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:02 

    Légende du cinéma italien, l'actrice Claudia Cardinale, qui fut la muse des plus grands réalisateurs et l'incarnation d'une indomptable beauté, est morte mardi en France à l'âge de 87 ans. Italienne naturalisée française, Claudia Cardinale est décédée "auprès de ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    L'intersyndicale à Matignon pour tenter d'arracher des mesures de rupture
    information fournie par AFP 24.09.2025 08:58 

    Sébastien Lecornu peut-il éviter une nouvelle journée de manifestations ? Le Premier ministre, toujours sans gouvernement et en quête de moyens pour boucler un budget, reçoit mercredi l'intersyndicale, qui lui demande des signes forts de rupture. A 10H30, CFDT, ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Prudence en vue en Europe après le discours de Powell
    information fournie par Reuters 24.09.2025 08:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond d'inquiétude sur les perspectives économiques aux Etats-Unis et après un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) jugé prudent. D'après les premières ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank