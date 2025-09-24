CARBIOS présente ses résultats semestriels 2025 et confirme son objectif de construction d’usine de biorecyclage du PET avec un calendrier décalé



Vincent Kamel, Directeur Général de CARBIOS : « La maitrise de nos dépenses et notre trésorerie nous permettent d’avancer sereinement. Les évolutions favorables récentes, tant sur le plan réglementaire que dans nos discussions avec les partenaires financiers et industriels, nous confortent dans notre trajectoire. Nous abordons cette phase avec détermination et confiance, portés par la reconnaissance de notre technologie par nos clients, la solidité de notre modèle et l’engagement de nos équipes. »