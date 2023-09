Carbios: perte accrue, objectifs industriels confirmés information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 11:18

(CercleFinance.com) - Carbios a confirmé jeudi ses objectifs industriels et commerciaux à l'occasion de la présentation de ses résultats semestriels, marqués par un accroissement de ses pertes, des annonces qui faisaient légèrement progresser son cours de Bourse.



La 'greentech' indique que les travaux de construction respectent le calendrier prévu, à savoir un démarrage de la construction de son usine de biorecyclage du PET d'ici à la la fin 2023, en vue d'une mise en service attendue en 2025.



Pour les six premiers mois de l'exercice, sa perte nette s'est accrue à 13,7 millions d'euros, contre -11,8 millions un an plus tôt, en raison d'une augmentation de ses charges opérationnelles.



Du fait de ses ambitions d'industrialisation, le groupe a vu ses frais de recherche et développement, grimper à 9,4 millions d'euros sur le semestre, tandis que ses coûts généraux et administratifs ont atteint à 5,3 millions d'euros, contre 4,6 millions d'euros un an plus tôt, en raison des recrutements effectués par le groupe.



Au 30 juin, sa position de trésorerie ressortait à 78 millions d'euros, un chiffre qui n'inclut pas le produit net de son augmentation de capital de 141 millions d'euros, encaissé au second semestre.



Suite à ces annonces, le titre Carbios coté à la Bourse de Paris progressait de 0,5% jeudi matin, ce qui n'empêche pas l'action de céder quelque 32% depuis le début de l'année.