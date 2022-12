Carbios organise le premier Congrès mondial sur le biorecyclage du PET avec Bertrand Piccard, initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse, en conférencier principal

Carbios, société pionnière dans le développement de solutions dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, a organisé le premier sommet mondial sur le biorecyclage du PET à Paris du 7 au 8 décembre 2022. L'événement a attiré plus de 100 participants internationaux du monde scientifique, académique et industriel pour échanger sur les avancées du recyclage biologique, et sur les solutions pour la mise sur le marché de ces innovations au bénéfice d’une meilleure économie circulaire.



Bertrand Piccard, Explorateur en série, psychiatre et pionnier des technologies propres, Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse : « La réduction des déchets plastiques est l'un des enjeux majeurs de notre société. La technologie de biorecyclage développée par Carbios a été l'une des premières innovations labellisées "Efficient Solution" par la Fondation Solar Impulse en 2019 . Je continue à soutenir Carbios et je salue l'initiative d'aujourd'hui visant à rassembler les principales parties prenantes dédiées à la protection de l'environnement. »