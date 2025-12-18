CARBIOS maintient son objectif de construction de l’usine de Longlaville avec un calendrier ajusté

• CARBIOS réaffirme son ambition de poursuivre le projet de construction de l’usine à Longlaville en décalant le calendrier prévisionnel de trois mois.



• Le projet de construction de l’usine est aujourd’hui conforté par :

- Des contrats de pré-commercialisation couvrant près de 50 % de la capacité de production du futur site industriel de Longlaville.

- Des avancées significatives dans la structuration des financements complémentaires nécessaires au redémarrage du projet.

- Des aides publiques confirmées à hauteur de 42,5 millions d’euros.



Une part minoritaire des besoins de financement reste encore à sécuriser pour pouvoir engager le projet. CARBIOS se donne l'objectif d'y parvenir d'ici la fin du premier trimestre 2026.



• Avec plus de 55 M€ euros de trésorerie projetée à fin d'année 2025 , CARBIOS dispose de visibilité sur son horizon de financement au-delà des douze prochains mois tout en conservant ses capabilités stratégiques, et continue de piloter ses coûts de manière rigoureuse.



• CARBIOS reste pleinement mobilisée dans la commercialisation de licences de sa technologie, et après le succès avec Wankai, ambitionne de commercialiser de nouvelles licences en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.