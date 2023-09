Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carbios: le titre monte, Berenberg initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - Carbios progresse en Bourse ce mardi dans le sillage d'une note positive de Berenberg qui initie le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat.



Le titre de la 'greentech', à l'origine d'un procédé biologique à base d'enzymes permettant de déconstruire les plastiques et d'éviter la pollution, prend 2,4% dans un marché parisien en légère baisse (-0,2%).



L'action accuse encore une baisse de 22% depuis le début de l'année.



Pour Berenberg, la technologie mise au point par Carbios est susceptible de 'changer la donne' au sein de l'industrie du recyclage des emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) en améliorant la recyclabilité et la circularité des produits.



De son point de vue, l'intérêt déjà manifesté pour l'entreprise par plusieurs grands groupes de la trempe de L'Oréal, Nestlé Waters ou PepsiCo laisse entrevoir une adoption prochaine de sa technologie.



Son objectif de cours de 51 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 108%.



Carbios a conclu cet été une augmentation de 141 millions d'euros, la plus importante menée sur Euronext Growth depuis 2015. Le groupe doit publier ses résultats semestriels le 28 septembre.





Valeurs associées CARBIOS Euronext Paris +1.43%