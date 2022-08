Carbios félicite son Directeur Scientifique Alain Marty, récompensé par le prestigieux Biocat Award

Carbios est fière d’annoncer la remise du Biocat Award à son Directeur Scientifique, le Professeur Alain Marty, dans la catégorie « Industrie ».



Ce prix est considéré comme l'un des prix les plus prestigieux dans le secteur des biotechnologies. Le Professeur Alain Marty est ainsi distingué pour ses réalisations majeures dans le domaine du recyclage enzymatique des plastiques et fibres PET. Ce prix récompense en particulier ses travaux de recherche menés sur l’optimisation enzymatique et la mise à profit de la spécificité exceptionnelle des enzymes au service de l’économie circulaire des plastiques. Depuis 2004, ce prix est décerné à des scientifiques qui se sont distingués par des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la biocatalyse