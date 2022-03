Carbios fait avancer la circularité des textiles grâce à sa technologie de recyclage enzymatique et valide la dernière étape technique du projet CE-PET co-financé par l’ADEME

Carbios annonce avoir validé la 3ème et dernière étape technique du projet de recherche CE-PET, co-financé par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), et dont Carbios est chef de file aux côtés de son partenaire académique TWB.



À l’échelle mondiale, près de 90 millions de tonnes de PET sont produites chaque année, dont plus des 2/3 sont destinées à la fabrication de fibres . Pour autant, seulement 13 % des déchets textiles sont à ce jour recyclés et principalement en « downcycling » , c’est-à-dire dans des applications de moindre qualité (type rembourrages, isolants ou chiffons). En fabriquant avec succès à l’échelle pilote une fibre blanche en PET 100 % recyclé par voie enzymatique à partir de déchets textiles colorés, Carbios ouvre la voie de l’économie circulaire à l’industrie textile. C-ZYME™ est aujourd’hui aux portes de l’industrialisation et permettra bientôt aux plus grandes marques de se rapprocher de leurs objectifs de développement durable.



Ces validations technologiques ont été réalisées dans le cadre du projet de recherche CE-PET, co-financé par l’ADEME. Au titre de la validation de cette étape du projet, Carbios a perçu un montant de 827 200 euros (206 800 € de subventions et 620 400 € d'avances remboursables).