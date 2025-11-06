CARBIOS et Wankai New Materials, une filiale du Groupe Zhink, s’engagent pour le déploiement à très grande échelle de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie, avec comme première étape la construction d’une usine de biorecyclage du PET en Chine.
• Les deux Groupes se sont accordés de manière engageante sur les grands principes de leur collaboration, en vue de déployer une capacité de 1 million de tonnes à long terme,
• Débutant par la construction en Chine d’une usine d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET par an.
• Cette collaboration reste soumise à la signature des accords définitifs.
