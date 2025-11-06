 Aller au contenu principal
CARBIOS et Wankai New Materials, une filiale du Groupe Zhink, s’engagent pour le déploiement à très grande échelle de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS en Asie, avec comme première étape la construction d’une usine de biorecyclage du PET en Chine.
information fournie par Boursorama CP 06/11/2025 à 08:30

• Les deux Groupes se sont accordés de manière engageante sur les grands principes de leur collaboration, en vue de déployer une capacité de 1 million de tonnes à long terme,
• Débutant par la construction en Chine d’une usine d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET par an.
• Cette collaboration reste soumise à la signature des accords définitifs.

