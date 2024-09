CARBIOS et SLEEVER® nouent un partenariat de co-développement pour la mise sur le marché des premières étiquettes-sleeves biodégradables Home Compost

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et SLEEVER®, groupe familial français ETI internationale et pilote innovant de la technologie de l’étiquette-sleeve thermorétractable, annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat exclusif et de long terme pour développer conjointement des films thermorétractables mono-orientés sens transverse biodégradables Home Compost.

Ce partenariat inclut un contrat-cadre d’approvisionnement de CARBIOS Active, la solution enzymatique développée par CARBIOS pour la biodégradation du PLA. CARBIOS Active est intégrée directement durant le processus de fabrication pour rendre ces films biodégradable Home Compost et garantir un compost de qualité. Ainsi ces films permettront de développer l’usage des sleeves dans des applications aussi différentes que l’étiquetage, l’habillage et la sécurisation des emballages des marchés des produits du luxe et de la grande distribution offrant ainsi une solution éco conçue pour les emballages sans filière dédiée.