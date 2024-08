CARBIOS et SASA entament des discussions en vue d’installer en Turquie une usine sous licence de biorecyclage du PET de 100 000 tonnes par an

Clermont-Ferrand (France) et Adana (Turquie), le jeudi 1 août 2024 (18h00 CEST) : CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et SASA , l'un des principaux fabricants mondiaux de polyester, de fibres, de fils de filaments, de polymères à base de polyester, de polymères de spécialité et d'intermédiaires polymères, ont signé une lettre d'intention pour l'acquisition potentielle par SASA d'une licence pour la technologie unique de biorecyclage du PET de CARBIOS. Cet accord de licence permettrait à SASA de construire et d'exploiter une usine de dépolymérisation enzymatique à Adana, en Turquie, d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes de déchets PET préparés, et donnerait accès à une technologie de recyclage circulaire, permettant la production de pellets, de fibres et de textiles de polyester à partir de diverses sources de déchets, y compris les déchets textiles en polyester. Grâce à la technologie de biorecyclage de CARBIOS, SASA diversifierait son offre pour répondre à la demande mondiale croissante de matériaux durables dans l'industrie textile, en ciblant principalement le marché européen.

Le partenariat entre SASA et CARBIOS : un élan pour la production européenne de polyester recyclé

Moins de 1 % des déchets textiles sont actuellement recyclés en nouvelles fibres textiles. Les réglementations européennes évoluant vers l'incorporation d'un contenu recyclé plus important (au moins 20 % de fibres recyclées d'ici 2030), la demande de polyester recyclé dans l'UE devrait augmenter, ce qui positionne naturellement la Turquie comme un producteur majeur aux côtés des pays asiatiques. Dans ce contexte, SASA s'efforce de devenir le plus grand fournisseur de polyester à haute valeur ajoutée dans la région et au-delà. Pour y parvenir, SASA vise à intégrer le recyclage dans ses activités, qui englobent déjà l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de PET à la transformation en fibres et en textiles. La technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS joue un rôle important dans la stratégie de transformation en cours de SASA, qui comprend l'intégration en amont, l'extension des capacités, une compétitivité encore plus élevée et une plus grande circularité.

CARBIOS a mis au point une technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique qui permet de recycler efficacement et sans solvant les déchets plastiques et textiles en PET pour en faire de nouveaux produits. CARBIOS a l'ambition de devenir un fournisseur de technologie de pointe dans le domaine du recyclage du PET d'ici 2035. Après l'annonce récente d'une lettre d'intention conjointe avec le groupe Zhink en Chine , cette nouvelle lettre d'intention pour un accord de licence potentiel en Europe confirme l'attrait mondial de la technologie de biorecyclage de CARBIOS et marque une nouvelle étape importante dans le déploiement international de son modèle de licence. En plus de la première usine de recyclage enzymatique du PET au monde, actuellement en construction à Longlaville, en France , cette usine potentielle en Turquie traiterait des déchets de PET qui ne sont actuellement pas recyclables par les technologies de recyclage conventionnelles.

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS : « Avec la création d'une importante capacité de production de fils et de fibres PET à l'échelle européenne, nous pensons que la Turquie jouera un rôle central sur le marché textile en expansion. Le partenariat avec SASA, leader dans la production de polyester, s'inscrit naturellement dans les ambitions internationales de CARBIOS pour licensier sa technologie de biorecyclage, et contribuera à une industrie textile plus circulaire et plus durable. »

Dr. M. Kemal Öz , Directeur Général, SASA: « En tant que principal producteur de polyester, il est de notre devoir d’ouvrir la voie en termes de durabilité et de responsabilité environnementale. SASA doit faire partie du secteur du recyclage et notre partenariat avec CARBIOS renforce notre engagement en faveur de l'innovation pour faire progresser l'économie circulaire dans le domaine des textiles. »

###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.





À propos de SASA

SASA est l'un des principaux fabricants mondiaux de polyester, de fibres, de fils de filaments, de polymères à base de polyester, de polymères spéciaux et de produits intermédiaires.

SASA gère avec succès l'ensemble du processus, de la conception à la fabrication et à la distribution, en combinant sa responsabilité de leader dans son secteur, son solide héritage technique et sa culture de l'innovation avec sa grande capacité de production.

Site web de SASA : SASA Polyester Sanayi A.Ş. - SASA





Pour plus d'informations, veuillez contacter :



CARBIOS (France) Melissa Flauraud Iconic Relations Presse Aurélie AKNIN melissa.flauraud@carbios.com carbios@iconic.fr +33 (0)6 30 26 50 04 +33 (0)6 68 28 21 78

La traduction est fournie à titre d'information uniquement.

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise de ce communiqué de presse, la version anglaise prévaut.





Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Pièce jointe