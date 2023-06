Carbios et Indorama Ventures confirment leur partenariat pour la construction en France de la première usine de biorecyclage de PET

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) (Bloomberg ticker IVL.TB), un producteur mondial de produits chimiques durables, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'intention en vue de former une Joint-Venture pour la construction en France de la première usine de biorecyclage de PET au monde.

Sur la base et sous réserve des conditions générales du protocole d'intention, Indorama Ventures prévoit de mobiliser environ 110 millions d'euros pour la Joint-Venture en fonds propres et en prêts non convertibles , dans l'attente de la documentation technique finale du projet et des études finales de faisabilité économique. Les deux parties ont reconnu leur soutien mutuel à la mise en œuvre du projet et leur intention de finaliser la documentation du contrat avant la fin de l'année 2023.

Sous réserve des résultats de cette première usine en France, Indorama Ventures confirme son intention d’étendre potentiellement la technologie à d'autres sites producteurs de PET en vue de futurs développements.