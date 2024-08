Carbios et FCC Environment vont installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage du PET

(AOF) - Carbios et FCC Environment UK, l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets au Royaume-Uni, ont signé une lettre d'intention en vue d'installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage de PET (polyéthylène téréphtalate) sous licence de la technologie de Carbios. La technologie Carbios de biorecyclage est essentielle pour soutenir l'ambition de FCC de contribuer à l'économie circulaire par l'exploration de nouveaux procédés et technologies permettant de produire du PET recyclé (r-PET) à partir de plastique et textiles en PET.

Pour Carbios, cette lettre d'intention confirme l'intérêt du secteur de la gestion des déchets, outre celui des producteurs de plastique, et permettrait à la technologie Carbios de s'implanter au Royaume-Uni.

Afin de lutter contre la crise des déchets plastiques, Carbios a mis au point une technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique qui permet de recycler efficacement et sans solvant les déchets plastiques et textiles en PET pour en faire des produits identiques aux vierges.

Carbios a l'ambition de devenir un fournisseur technologique de premier plan dans le domaine du recyclage du PET d'ici à 2035.

En plus de la première usine de recyclage enzymatique du PET à l'échelle industrielle, actuellement en construction en France à Longlaville, cette usine basée au Royaume-Uni traiterait les déchets de PET qui ne peuvent actuellement pas être recyclés avec les technologies de recyclage conventionnelles, tels que les déchets colorés, les déchets multicouches ou les textiles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.