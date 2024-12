Carbios dévisse après le décalage de la construction de son site lorrain

(AOF) - Carbios (-22,16% à 7,20 euros) chute après l'annonce du décalage "de 6 à 9 mois" des travaux de construction de son usine de biorecyclage du PET à Longlaville (Meurthe-et-Moselle) dans l'attente de la conclusion des financements complémentaires dans des conditions satisfaisantes. L’ambition du spécialiste de l’industrialisation de technologies biologiques visant à réinventer le cycle de vie du plastique et des textiles est de concrétiser ces financements, notamment non dilutifs, dans les plus brefs délais pour pouvoir produire des premiers volumes et servir les besoins du marché dès 2027.

Le groupe prévoit la signature de plusieurs contrats commerciaux au cours du premier semestre 2025.

Cette décision de la décaler permet à Carbios de ralentir la cadence du "cash burn" lié au projet et de poursuivre ses discussions commerciales sans pression de liquidités. Compte tenu de ce décalage et d'un pilotage resserré de ses dépenses, le groupe dont la trésorerie s'élève au 30 novembre 2024 à 92,8 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 19,6 millions d'euros de dépôts à terme classés en actifs financiers, se dit est en mesure de faire face à ses besoins "au-delà des douze prochains mois".

