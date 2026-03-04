Carbios conteste des accusations d'un ancien dirigeant et dépose plainte
Le groupe précise avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, dénonçant ce qu'il considère comme une instrumentalisation de la justice.
La direction et le conseil d'administration attribuent ces démarches aux conditions du départ de cet ancien dirigeant et affirment qu'elles viseraient à porter atteinte à la société et à ses dirigeants.
Le conseil d'administration réaffirme par ailleurs à l'unanimité son soutien à la direction et sa confiance dans l'équipe managériale pour poursuivre la stratégie du groupe.
La veille, La Lettre annonçait que des huissiers étaient intervenus dans les locaux de la société la semaine dernière afin de trouver des preuves à la suite "d'une assignation déposée par des actionnaires minoritaires au tribunal des affaires économiques de Lyon. Elle fait suite à un signalement à l'Autorité des marchés financiers d'un possible délit d'initié", expliquait le média.
Toujours selon le quotidien d'enquête numérique, le directeur général de la société aurait peu après son arrivée exercé des options d'achat sur 10 000 actions, pour une valeur de 30 000 euros. La Lettre explique qu'au même moment, il aurait poussé vers la sortie Alain Marty, directeur scientifique et pilier de la société sans prévenir les marchés. Partant, les plaignants estiment qu'il a utilisé une "information privilégiée".
