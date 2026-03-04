 Aller au contenu principal
Carbios conteste des accusations d'un ancien dirigeant et dépose plainte
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 09:08

Le spécialiste des technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles indique faire face depuis plusieurs mois à une campagne de déstabilisation et conteste l'ensemble des accusations formulées à l'encontre de la société et de ses dirigeants dans le cadre de procédures engagées par un ancien dirigeant.

Le groupe précise avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, dénonçant ce qu'il considère comme une instrumentalisation de la justice.

La direction et le conseil d'administration attribuent ces démarches aux conditions du départ de cet ancien dirigeant et affirment qu'elles viseraient à porter atteinte à la société et à ses dirigeants.

Le conseil d'administration réaffirme par ailleurs à l'unanimité son soutien à la direction et sa confiance dans l'équipe managériale pour poursuivre la stratégie du groupe.

La veille, La Lettre annonçait que des huissiers étaient intervenus dans les locaux de la société la semaine dernière afin de trouver des preuves à la suite "d'une assignation déposée par des actionnaires minoritaires au tribunal des affaires économiques de Lyon. Elle fait suite à un signalement à l'Autorité des marchés financiers d'un possible délit d'initié", expliquait le média.

Toujours selon le quotidien d'enquête numérique, le directeur général de la société aurait peu après son arrivée exercé des options d'achat sur 10 000 actions, pour une valeur de 30 000 euros. La Lettre explique qu'au même moment, il aurait poussé vers la sortie Alain Marty, directeur scientifique et pilier de la société sans prévenir les marchés. Partant, les plaignants estiment qu'il a utilisé une "information privilégiée".

Valeurs associées

CARBIOS
8,5100 EUR Euronext Paris +8,13%
