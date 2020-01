Carbios conclut un accord de co-développement avec Novozymes pour la production de son enzyme propriétaire dédiée au recyclage des plastiques et fibres en PET

CARBIOS annonce la signature d'un accord de co-développement exclusif avec le leader mondial Novozymes. Cette collaboration garantit, dans les phases de démonstration et de déploiement industriel, la production de l'enzyme propriétaire de Carbios pour la dégradation du PET. Cet accord représente pour Carbios une étape clé visant à démontrer le bénéfice environnemental de sa technologie et à garantir à ses futurs clients une solution durable de recyclage à l'infini des produits à base de PET, tels que les bouteilles d'eau et de soda, les emballages plastiques et les textiles.

En parallèle du soutien et de la vision du Consortium réunissant autour de Carbios, L'Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe, cet accord permet à la technologie brevetée de Carbios de franchir un pas supplémentaire vers la réalité industrielle et commerciale.

Fort de ses avancées technologiques et de la vaste expérience de ses partenaires, Carbios va engager dès cette année la construction d'un démonstrateur industriel de biorecyclage des plastiques et fibres en PET. Les premières mises en opération du démonstrateur sont attendues en 2021, avant un déploiement industriel à grande échelle.