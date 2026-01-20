CARBIOS : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF et annonce de sa suspension

CARBIOS présente le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Natixis ODDO BHF en date du 12 juin 2020 et annonce sa suspension, à compter du 19 janvier 2026, compte tenu de la liquidité du titre qui est aujourd’hui jugée satisfaisante.

Les moyens qui figuraient au compte de liquidité en date du 19 janvier 2026, après clôture des marchés, étaient de 12 989 titres et de 198 347,09 € en espèces.



Bilan semestriel du contrat de liquidité :

Au 31 décembre 2025 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 14 696 titres

• 174 966,60 € en espèces

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 209

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 538

• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 509 491 titres pour 4 740 354,18 €

• Volume échangé sur le semestre à la vente : 512 000 titres pour 4 738 838,30 €



Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2025 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 17 205 titres

• 176 478,97 € en espèces

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 381

• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 301

• Volume échangé sur le semestre à l’achat : 324 721 titres pour 2 121 620,77 €

• Volume échangé sur le semestre à la vente : 330 062 titres pour 2 170 808,76 €