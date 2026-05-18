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Carbios annonce une évolution de sa gouvernance et la nomination de Benoît Grenot en qualité de Directeur Général.
information fournie par Boursorama CP 18/05/2026 à 17:45

Ayant à 64 ans fait part de sa volonté de partir à la retraite, Vincent Kamel démissionnera de ses fonctions de Directeur Général à compter du 31 mai 2026 minuit. Le Conseil d’administration a nommé Benoît Grenot en qualité de Directeur Général de Carbios, à compter du 1er juin 2026.

Isabelle Parize « Au nom du Conseil, je remercie chaleureusement Vincent Kamel pour son engagement et le travail réalisé dans un contexte exigeant. Son pilotage a permis des avancées significatives, avec notamment la signature d’un partenariat stratégique avec Wankai New Materials, des progrès majeurs concernant le projet de construction de l’usine de Longlaville ainsi qu’une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles de la Société. La nomination de Benoît Grenot en qualité de Directeur Général s’inscrit dans une volonté de continuité et de stabilité de la gouvernance de l’entreprise. Son expérience internationale, en particulier en Chine, ainsi que son leadership seront des leviers clés pour la mise en œuvre de nos priorités stratégiques. »

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