CARBIOS annonce ses Résultats semestriels 2024 et présente ses avancées industrielles et commerciales

• Avancée de la construction, en France, de la première usine au monde de biorecyclage enzymatique du PET : progression des travaux conforme aux objectifs de production dès 2026



• Développement commercial : signature de plusieurs Lettres d’Intention en vue de la concession de licences



• Position de trésorerie de 120,7 millions d’euros au 30 juin 2024, auxquels s’ajoutent 23,4 millions d’euros de dépôts à terme classés en actifs financiers. Par ailleurs, 42,5 millions d’euros d’aides publiques sont attendues.



Clermont-Ferrand (France), le mercredi 2 octobre 2024 (06h45 CEST). CARBIOS, (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2024 et approuvés par le Conseil d’administration de la Société.



Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Au cours du premier semestre 2024, nous avons initié la construction de notre usine de 50kt à Longlaville. Nous avons sécurisé plusieurs accords d’approvisionnement en déchets pour l’essentiel de la production et signé des partenariats stratégiques (LOIs) en vue de la concession de licences. Nous travaillons désormais à la contractualisation de vente de la production de l’usine. »