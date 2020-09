Carbios annonce le regroupement de ses installations sur un site Michelin à Clermont-Ferrand

Carbios annonce le regroupement de ses équipes sur un même site appartenant au Groupe Michelin et situé à proximité des installations clermontoises de Carbios.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, commente : « Ce regroupement constitue une réelle opportunité pour Carbios de renforcer les synergies de ses équipes et de favoriser la cohérence de l'ensemble de ses activités pour accélérer notre innovation. Cette collaboration avec un Groupe d'envergure mondiale tel que Michelin confirme l'attractivité de nos technologies et permettra à Carbios de bénéficier d'un écosystème unique pour poursuivre sa phase d'industrialisation. »