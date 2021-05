Clermont-Ferrand, le 3 mai 2021 (06h30 CEST) - Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale (l' « Offre »), d'un montant initialement prévu de 105 M€. L'Offre pourra être portée jusqu'à un maximum de 120,75 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.