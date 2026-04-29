CARBIOS annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2025

Clermont-Ferrand (France), 29 avril 2026 (18h00 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Document d’enregistrement universel 2025, incluant :

le rapport annuel 2025, constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025,

les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,

le descriptif du programme de rachat d'actions,



a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0301.

Le Document d’enregistrement universel 2025 est disponible sur les sites Internet :

de la société CARBIOS : www.carbios.com , rubrique Investisseurs / Informations réglementées ; et

de l’Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org

À propos de Carbios :

Carbios est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, Carbios développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Carbios est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par Carbios et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile. Carbios fait partie de la communauté mondiale des entreprises labellisées B Corp™ qui transforment leur modèle d’entreprise au service du bien commun.

Visitez le site www.Carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

LinkedIn : Carbios / Instagram : Carbios

Informations sur les actions de Carbios :

ISIN Code FR0011648716

Ticker Code Euronext Growth: ALCRB

LEI 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Carbios. Carbios opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. Carbios attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie réels, ses partenariats, ses contrats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie, ses partenariats, ses contrats et l'évolution du secteur dans lequel Carbios opère sont conformes aux informations contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Carbios. Les lecteurs sont aussi invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de survenue de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, Carbios ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Carbios ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

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