Carbios annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2023

Clermont-Ferrand, France, 19 avril 2024 (18h30 CEST). Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Document d’enregistrement universel 2023, incluant le rapport annuel, le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise 2023, a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 19 avril 2024 sous le numéro n° D.24-0305.



Le Document d’enregistrement universel 2023 est disponible sur les sites Internet :

• de la société CARBIOS : www.carbios.com, rubrique Investisseurs / Informations réglementées ; et

• de l’Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org