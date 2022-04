Carbios aborde son étape industrielle en position de force

Carbios annonce aujourd'hui ses résultats annuels clos le 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d’administration de la Société en date du 31 mars 2022. Les comptes de la Société ont été audités et sont disponibles sur le site internet de la Société.

« En 2021, Carbios a franchi de nombreux jalons techniques et industriels qui témoignent de la solidité et de la bonne exécution de notre stratégie. Les excellents résultats obtenus sur notre démonstrateur confortent les perspectives de déploiement industriel de notre technologie de recyclage biologique des plastiques et fibres de polyester PET. En collaboration avec les membres de notre Consortium, nous avons également produit les premiers échantillons de bouteilles PET de qualité alimentaire entièrement fabriqués à partir de plastiques recyclés par voie enzymatique ; une première mondiale. De plus, nous avons renforcé en mai 2021 notre structure financière avec une levée de fonds historique de 114 M€ et pris le contrôle de Carbiolice en juin. Conformément à nos objectifs et avec un fort soutien financier de l’Etat et de la Région Grand-Est, nous permettrons bientôt à la France d’accueillir sur son territoire le premier procédé industriel de recyclage biologique du plastique au monde. Plus de 50 000 tonnes de plastique PET pourront être recyclés par an, grâce aux procédé procédé enzymatique de Carbios, » commente Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios.