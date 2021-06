CAPZA, IDI, Pechel finalisent le nouvel LBO de Dubbing Brothers

Pour rappel, les parties avaient annoncé l'entrée en discussions exclusives sur un nouvel LBO dans lequel le tandem d'investisseurs financiers du LBO précédent, composé de Pechel et l'IDI, serait remplacé par un nouveau tandem composé de l'IDI et de CAPZA, avec l'accompagnement de Pechel.

Depuis l'opération de transmission initiale qui date de 2016, Dubbing Brothers a renforcé sa position de leader en Europe, notamment par croissance externe avec l'acquisition du leader allemand Film & Fernseh Synchron en 2019. Le Groupe a vu son chiffre d'affaires passer de 45 M€ à près de 75 M€, dont 45% à l'international.

Cette opération permet à l'IDI et Pechel de réaliser un multiple d'investissement de 3,9x et un TRI de 30%. Ces derniers souhaitaient vivement poursuivre leur accompagnement de la société, convaincus par l'excellent positionnement de Dubbing Brothers sur un marché dynamique, son potentiel de croissance, tant organique qu'externe, et la grande qualité de l'équipe de management.

Avec sept opérations annoncées depuis le début de l'année, l'IDI est très actif et continue de donner du temps à ses participations pour croitre. Ce réinvestissement s'inscrit dans sa stratégie d'accompagnement sur le long terme, comme ce fût le cas lors du réinvestissement au sein d'Alkan, Ateliers de France ou récemment Winncare.