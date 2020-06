Capza fait ses premiers pas dans l' univers de la growth tech

(NEWSManagers.com) - Capza atteint l' âge de la maturité. Pour la première fois depuis sa création en 2004, la société de gestion dirigée par Christophe Karvelis et Laurent Bénard vient de procéder à une opération de croissance externe, en jetant son dévolu sur Time for Growth. L' intégralité du capital de cette société d' investissement spécialisée dans le small cap technologique est ainsi racheté aux trois associés, Henri de Bodinat (ex-directeur général du Club Med, de Saatchi & Saatchi et de Sony Music), Jean-Luc Cyrot et Raphaël Horreard - lesquels intègrent Capza en qualité d' associés. Un rapprochement non intermédié donnant naissance à une nouvelle offre de financement baptisée Capza Growth Tech.

" Capza a historiquement investi plus de 600 millions d' euros dans une trentaine d' entreprises technologiques. Compte tenu de cette expertise et de notre familiarité avec le monde de la tech, nous avons souhaité remonter la courbe de maturité de ces entreprises en adressant le segment du late stage" , explique Laurent Bénard, directeur général de Capza. Pour ce faire, le gérant entend lancer un nouveau véhicule d' investissement dédié aux entreprises considérées comme trop matures pour les fonds de venture et trop jeunes pour les fonds de LBO.

L' investisseur reste discret quant à la taille du fonds recherché, mais espère être en mesure d' injecter entre 20 et 30 millions d' euros par opération, voire jusqu' à 50 millions d' euros en s' appuyant sur des co-investisseurs. A terme, une douzaine d' entreprises pourraient ainsi être financées par ce fonds, qui côtoiera la SLP luxembourgeoise historique de Time for Growth. Cette dernière, intégralement alimentée par Five Arrows Secondary Opportunities (un fonds de la galaxie Rothschild & Co) depuis une opération de secondaire menée il y a deux ans, sera également gérée par Capza Growth Tech.

Les premiers échanges entre les équipes de Capza et de Time for Growth ont eu lieu il y a près de 18 mois, en envisageant tout d' abord une prise de participation minoritaire. La piste majoritaire a ensuite été étudiée, avant de finalement opter pour une intégration pure et simple. " Lorsque nous avons entamé des discussions avec Capza, nous sortions d' une relation de neuf ans avec un family office [Yam Invest - la structure réunissant Arnaud de Ménibus, fondateur de Cogedim, et Carlo Acutis, actionnaire de l' assureur italien Vittoria Assicurazioni, ndlr], avec lequel nous avions décidé de nous séparer à l' amiable. Il nous a donc fallu quelque temps pour renoncer à cette indépendance acquise, explique Henri de Bodinat, président de Time for Growth. Ce rapprochement remplit néanmoins tous nos souhaits, car nous partageons les mêmes valeurs et allons pouvoir nous appuyer sur la marque Capza pour aller plus vite et plus loin."

A ce jour, Time for Growth revendique quelque 100 millions d' euros d' actifs sous gestion. La structure avait investi dans douze participations et avait procédé à cinq cessions, dont Oodrive revendu à Tikehau en 2017. Parmi ces investissements, La Boutique Officielle avait fait l' objet d' un processus de cession confié à Lincoln International il y a près d' un an. Mais l' enchère de cet e-commerçant spécialisé dans les marques de style " streetwear" a été interrompue par la crise du coronavirus.

Au 31 mars 2020, Capza affichait pour sa part 3,7 milliards d' euros d' encours. Un montant qui pourrait continuer à croître rapidement, le gérant ayant affirmé son intention de continuer à enrichir sa plate-forme avec d' autres acquisitions.