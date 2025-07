Capza fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - Capza, acteur de référence du capital investissement dans les PME et ETI européennes, annonce la nomination d’Olivier Thoral en tant que CEO, et de Benoît Choppin au poste de head of private equity. Olivier Thoral aura pour mission de renforcer le développement de Capza à l'international, dans la continuité de la démarche initiée par son fondateur, Christophe Karvelis-Senn, en capitalisant sur les expertises historiques du groupe en private equity et private debt.

Arrivé en 2024 en tant que chief operating officer, Olivier Thoral bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'investissement alternatif, notamment à des fonctions de business développement aux États-Unis et de COO et CFO, et mettra à profit son expertise internationale pour soutenir l'expansion de CAPZA en Europe.

Benoît Choppin, précédemment co-head de la stratégie flex equity, qu'il a contribué à développer depuis son arrivée chez Capza en 2006, prend la tête du pôle private equity et supervisera les équipes flex equity, flex equity mid-market et growth tech.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle phase de développement stratégique de Capza en Europe, initiée à la suite de la montée au capital d'AXA IM Alts en septembre dernier.

Elles traduisent la volonté de l'entreprise de consolider son positionnement sur les marchés privés, au sein de la nouvelle plateforme de référence européenne de gestion alternative – avec plus de 300 milliards d'euros d'actifs sous gestion - attendue au sein du groupe BNP Paribas, tout en poursuivant sa croissance dans un environnement en constante évolution.