Capricor cherche à obtenir l'aval des États-Unis pour sa thérapie cellulaire contre la maladie de Duchenne après le succès d'une étude clé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Capricor Therapeutics CAPR.O a déclaré mercredi que sa thérapie cellulaire pour une maladie cardiaque liée à un trouble musculaire rare avait atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale, ravivant les espoirs d'une approbation aux États-Unis et faisant grimper les actions de 18% lors des échangesd'avant-Bourse.

En juillet, la Food and Drug Administration (FDA) avait refusé d'approuver le traitement, le deramiocel, en demandant des données supplémentaires après avoir déclaré que le traitement ne répondait pas aux exigences en matière d'efficacité.

Capricor a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les nouveaux résultats dans sa réponse à la "lettre de réponse complète" de l'agence. Capricor avait déjà convenu avec la FDA que cet essai pourrait étayer l'approbation de son traitement de la cardiomyopathie chez les patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne.

Dans l'essai mené auprès de 106 patients, ceux qui ont reçu le deramiocel ont vu le déclin de la fonction des membres supérieurs ralentir de 54 % par rapport au placebo, tandis que l'aggravation de la fonction cardiaque a été ralentie de 91 %, ces deux résultats étant statistiquement significatifs, a indiqué l'entreprise. Le traitement a été généralement bien toléré.

Plus de 75 % des participants avaient déjà reçu un diagnostic de cardiomyopathie.

La maladie de Duchenne, une maladie génétique rare qui provoque une dégénérescence musculaire, touche moins de 50 000 personnes aux États-Unis, selon les National Institutes of Health. Les complications cardiaques sont la principale cause de décès chez les patients, généralement âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années.