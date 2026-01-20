 Aller au contenu principal
Capricor augmente après que la FDA a demandé plus de données mais pas de nouveaux essais pour le traitement de la maladie de Duchenne
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:30

20 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O augmentent de 6,4 % à 25,90 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA a demandé des documents supplémentaires pour étayer son examen du deramiocel, un traitement expérimental de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie qui entraîne une perte de masse musculaire

** La société indique qu'elle prévoit de soumettre le rapport complet des essais de phase avancée en février afin de répondre aux questions de la FDA

** La FDA n'a pas demandé de nouveaux essais ou davantage de patients, selon Co

** Le deramiocel de Co vise à aider à préserver les fonctions musculaires et cardiaques

** L'essai de phase tardive a montré des améliorations de la force et de la santé cardiaque - CAPR

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de ~109% au cours de l'année écoulée

