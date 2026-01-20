Capricor augmente après que la FDA a demandé plus de données mais pas de nouveaux essais pour le traitement de la maladie de Duchenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O augmentent de 6,4 % à 25,90 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare que la FDA a demandé des documents supplémentaires pour étayer son examen du deramiocel, un traitement expérimental de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie qui entraîne une perte de masse musculaire
** La société indique qu'elle prévoit de soumettre le rapport complet des essais de phase avancée en février afin de répondre aux questions de la FDA
** La FDA n'a pas demandé de nouveaux essais ou davantage de patients, selon Co
** Le deramiocel de Co vise à aider à préserver les fonctions musculaires et cardiaques
** L'essai de phase tardive a montré des améliorations de la force et de la santé cardiaque - CAPR
** À la dernière clôture, l'action a augmenté de ~109% au cours de l'année écoulée
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer