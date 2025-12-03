Capricor atteint son plus haut niveau depuis 8 ans grâce à la thérapie cellulaire qui ralentit l'évolution de la maladie musculaire

3 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O ont été multipliées par quatre pour atteindre 29,72 dollars, leur plus haut niveau depuis plus de 8 ans

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, le deramiocel, a ralenti la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) dans un essai de stade avancé

** La DMD est une maladie qui provoque une faiblesse des muscles squelettiques et cardiaques qui s'aggrave rapidement avec le temps

** La société indique que le deramiocel a ralenti la progression de la DMD de 54% par rapport au placebo

** La maladie provoque une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques; elle touche environ 15 000 personnes aux États-Unis - CAPR

** La société a conclu un accord exclusif avec la société japonaise Nippon Shinyaku pour vendre le deramiocel aux États-Unis et au Japon, s'il est approuvé

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~175 % depuis le début de l'année