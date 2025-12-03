 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 082,41
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capricor atteint son plus haut niveau depuis 8 ans grâce à la thérapie cellulaire qui ralentit l'évolution de la maladie musculaire
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Capricor Therapeutics CAPR.O ont été multipliées par quatre pour atteindre 29,72 dollars, leur plus haut niveau depuis plus de 8 ans

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, le deramiocel, a ralenti la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) dans un essai de stade avancé

** La DMD est une maladie qui provoque une faiblesse des muscles squelettiques et cardiaques qui s'aggrave rapidement avec le temps

** La société indique que le deramiocel a ralenti la progression de la DMD de 54% par rapport au placebo

** La maladie provoque une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques; elle touche environ 15 000 personnes aux États-Unis - CAPR

** La société a conclu un accord exclusif avec la société japonaise Nippon Shinyaku pour vendre le deramiocel aux États-Unis et au Japon, s'il est approuvé

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~175 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAPRICOR THERAP
27,8999 USD NASDAQ +338,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank