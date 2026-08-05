Capri Holdings : cap maintenu sur les profits malgré des vents contraires

Capri Holdings a publié des résultats supérieurs aux estimations de Wall Street au 1er trimestre de son exercice décalé 2026/2027, tirés par une nette amélioration de la rentabilité. Cependant, l'entreprise américaine de luxe a abaissé ses prévisions de revenus annuels à cause de retards dans la chaîne d'approvisionnement et de contraintes macroéconomiques dans la zone EMEA. Malgré ces freins sur les ventes, la direction maintient son objectif de bénéfice par action (BPA) annuel grâce à des réductions de coûts opérationnels et à une gestion rigoureuse des marges.

Au cours de ce trimestre, bien que le chiffre d'affaires total ait légèrement reculé de 3,5% sur un an pour atteindre 769 millions de dollars (-4,1% à taux de change constant), le groupe a compensé ce ralentissement par une forte expansion de ses marges. Ce repli des revenus s'explique principalement par la timidité des ventes de la maison phare Michael Kors (590 MUSD, en baisse de 7,1%). En revanche, la marque de chaussures de luxe Jimmy Choo a enregistré une dynamique positive avec des revenus en hausse de 10,5% à 179 MUSD.

Malgré cette baisse d'activité commerciale, le groupe a démontré une grande efficacité opérationnelle.

La marge brute a progressé de 200 points de base pour s'établir à 65%, principalement grâce à des ventes à plein tarif plus élevées et à la baisse des coûts douaniers par rapport à l'exercice précédent. Cette discipline opérationnelle a permis d'élever la marge opérationnelle ajustée à 3,6%, soit 110 points de base (soit un résultat d'exploitation ajusté de 28 MUSD). Le bénéfice par action ajusté a bondi de 34% sur un an à 0,67 USD, surpassant nettement les prévisions des analystes : entre 0,39 - 0,40 USD.

Bilan et allocation du capital

Sur le plan financier, la discipline de gestion s'est traduite par une nette consolidation du bilan et une solide génération de liquidités. Capri Holdings a dégagé un flux de trésorerie opérationnel de 73 MUSD et investi 25 MUSD en dépenses de capital (CapEx), générant ainsi un flux de trésorerie disponible ((free cash flow) positif de 48 MUSD.

La société a considérablement assaini son bilan en réduisant sa dette nette de 85,1%, la faisant passer de 1,5 MdUSD un an plus tôt à seulement 224 MUSD.

Les stocks nets ont diminué de 20% sur un an pour s'établir à 624 MUSD, reflétant une meilleure santé des stocks.

Concernant le retour aux actionnaires, au cours du trimestre, Capri a racheté environ 2,6 millions d'actions pour un montant total de 50 MUSD, soit un prix moyen d'environ 19,31 USD par action).

Révision des revenus mais maintien des objectifs de bénéfice

Bien que Capri maintienne son objectif de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 à environ 2,15 USD (représentant une croissance d'environ 40% sur un an), le propriétaire des marques Michael Kors et Jimmy Choo a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à environ 3,4 MdsUSD contre une estimation antérieure de près de 3,535 MdsUSD.

Cette révision nette à la baisse de 135 MUSD s'explique par la combinaison de trois facteurs majeurs :

- 50 MUSD liés à des retards de livraison de stocks chez Michael Kors,

- 50 MUSD attribuables à un ralentissement de la demande dans la zone EMEA lié au contexte géopolitique au Moyen-Orient,

- 35 MUSD découlant d'effets de change défavorables

Toutefois, le maintien des objectifs de profitabilité globale démontre la capacité de Capri à compenser ces tensions commerciales par une gestion stricte de ses coûts et l'optimisation de ses marges opérationnelles.

En outre, pour le 2e trimestre de l'exercice en cours, le groupe anticipe une période creuse marquant le point bas annuel en matière de rentabilité :

- un chiffre d'affaires total d'environ 780 MUSD, impacté par environ 50 MUSD liés aux retards de stock chez Michael Kors, 15 MUSD provenant de tendances plus faibles que prévu dans la zone EMEA, 10 MUSD d'effets de change défavorables et 10 MUSD liés au décalage temporel des expéditions en gros qui ont bénéficié au 1er trimestre).

- un résultat d'exploitation d'environ 10 MUSD avec une marge opérationnelle est attendue temporairement sous pression à environ 1,3%.

- des produits financiers nets et autres revenus d'environ 25 MUSD, soutenus par la baisse des charges d'intérêts liée au désendettement.

- un taux d'imposition effectif situé dans le milieu de la fourchette des 30% (mid-30% range).

- un nombre moyen pondéré d'actions diluées en circulation d'environ 112 millions.

- un bénéfice dilué par action d'environ 0,20 USD, en nette baisse par rapport au 1er trimestre (0,67 USD en ajusté).

Confiance de la direction dans la stratégie à long terme

Face à ces vents contraires à court terme, la direction mise sur la dynamique de redressement de ses marques pour le 2e semestre. Jimmy Choo devrait confirmer son retour à la rentabilité et à la croissance, tandis que Michael Kors bénéficiera de la régularisation de ses approvisionnements et de ses initiatives de montée en gamme.

"A mesure que nos initiatives stratégiques continuent de monter en puissance, Capri Holdings est idéalement positionné pour générer une croissance durable, améliorer sa rentabilité et créer une valeur à long terme significative pour nos actionnaires", a commenté John D. Idol, président du conseil d'administration et directeur général de Capri Holdings.