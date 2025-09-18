Capital One règle le procès des créatrices de médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Capital One, des accusations, des développements antérieurs de l'affaire, des tentatives d'obtenir des commentaires, paragraphes 3-12; ajout de la citation de l'affaire, de la signature) par Jonathan Stempel

Capital One COF.N a réglé un procès intenté par des créatrices de médias sociaux qui affirmaient qu'une extension de navigateur gratuite utilisée par des millions de personnes pour trouver des réductions leur volait leurs commissions de vente lorsque les acheteurs achetaient leurs produits et services.

La sixième banque commerciale américaine et les créatrices ont déposé conjointement un avis de règlement jeudi auprès du tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, et s'attendent à ce qu'un règlement soit soumis à une approbation préliminaire d'ici le 17 novembre.

Capital One, dont le siège se trouve à McLean, en Virginie, n'a pas reconnu de faute dans le règlement des plaintes concernant l'extension du navigateur, Capital One Shopping, et a déclaré que les consommateurs ne verraient pas de changements.

Dans une déclaration, une porte-parole a ajouté que les preuves de l'affaire montraient que Capital One Shopping "reconnaît et suit les règles de l'industrie et s'aligne sur ses partenaires publicitaires."

Les avocates des créatrices n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le recours collectif proposé concerne le marketing d'affiliation, dans le cadre duquel les créatrices font la promotion de contenus par le biais de liens qui apparaissent sur leurs plateformes et leurs canaux de médias sociaux et qui sont fournis par des marchands en ligne et des spécialistes du marketing tiers.

Les créatrices ont déclaré que l'extension de navigateur de Capital One donnait l'impression, au moment du paiement, que les clientes effectuaient des achats sur les sites des commerçants après avoir cliqué sur les liens de référence de la banque.

Selon elles, Capital One a ainsi pu percevoir des millions de dollars de commissions appartenant à des blogueuses, des influenceuses, des YouTubers et d'autres créatrices.

En juin, le juge de district américain Anthony Trenga a refusé de classer l' affaire , estimant qu'il était plausible que Capital One ait sciemment ignoré les codes de suivi, tels que les cookies, qui indiquaient que les acheteurs avaient vu le contenu des créatrices.

Capital One a déclaré que Capital One Shopping ne remplaçait pas les cookies et ne s'attribuait pas illégalement des commissions.

Il a acquis l'extension de navigateur lorsqu'il a acheté la startup de shopping en ligne Wikibuy en 2018.

Microsoft MSFT.O et PayPal PYPL.O ont fait face à des litiges similaires concernant leurs extensions Microsoft Shopping et PayPal Honey.

L'affaire est In re Capital One Financial Corp, Affiliate Marketing Litigation, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 25-00023.