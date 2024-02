Capital One rachète Discover Financial dans le cadre d'une transaction boursière de 35,3 milliards de dollars

(Mise à jour des détails de l'accord) par Anirban Sen et Michelle Price

COF.N , un banque à la consommation américain soutenu par Warren Buffett, a déclaré lundi qu'il allait acquérir l'émetteur de cartes de crédit Discover Financial Services DFS.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars.

Ce rapprochement, qui combinera deux des plus grandes sociétés américaines de cartes de crédit, vise à construire "un réseau de paiement capable de rivaliser avec les plus grands réseaux et sociétés de paiement", a déclaré Richard Fairbank, président-directeur général de Capital One, dans un communiqué.

Visa V.N , Mastercard MA.N et American Express AXP.N figurent parmi les autres réseaux de paiement américains.

Les actionnaires de Discover recevront 1,0192 action Capital One pour chaque action Discover. Cela représente une prime de 26,6 % par rapport au cours de clôture de Discover vendredi.

À l'issue de l'opération, les actionnaires de Capital One détiendront 60 % de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Discover en détiendront environ 40 %, selon le communiqué.

Capital One, évaluée à 52,2 milliards de dollars, est le quatrième acteur du marché américain des cartes de crédit en termes de volume à l'horizon 2022, selon Nilson, tandis que Discover est le sixième.

UN EXAMEN PLUS APPROFONDI

L'opération devrait être approuvée par les autorités de régulation fin 2024 ou début 2025, a déclaré Capital One.

La transaction est susceptible de faire l'objet d'un examen approfondi car l'administration du président démocrate Joe Biden continue de se concentrer sur la stimulation de la concurrence dans tous les domaines de l'économie, y compris un ordre exécutif de 2021 visant les accords bancaires.

"Je prédis que cet accord, s'il se concrétise, provoquera une forte réaction et fera l'objet d'un examen réglementaire approfondi", a écrit Jeremy Kress, professeur de droit des affaires à l'université du Michigan, qui a précédemment travaillé sur la surveillance des fusions bancaires à la Réserve fédérale, dans un courriel adressé à Reuters.

"Ce sera le premier grand test de la réglementation des fusions bancaires depuis le décret de l'administration Biden sur la promotion de la concurrence en 2021

Les démocrates progressistes combattent depuis longtemps la consolidation bancaire, arguant qu'elle augmente le risque systémique et nuit aux consommateurs en réduisant les prêts, et ont intensifié la pression sur les régulateurs pour qu'ils adoptent une position plus stricte à l'égard des transactions. Cette pression s'est intensifiée à la suite d'accords visant à sauver les prêteurs en faillite l'année dernière, notamment l'achat par JPMorgan JPM.N de la First Republic Bank.

Le décret de l'administration Biden a exigé des régulateurs bancaires et du ministère de la justice qu'ils revoient leur politique en matière de fusions bancaires. Le ministère de la justice a par la suite déclaré qu'il prendrait en compte un éventail plus large de facteurs lors de l'évaluation des fusions bancaires pour des questions concurrence, tandis que l'Office of the Comptroller of the Currency a proposé le mois dernier d'abandonner son processus d'examen accéléré.

En termes d'actifs, Discover était la 27e banque américaine avec près de 150 milliards de dollars d'actifs, selon les données de décembre de la Réserve fédérale classant les banques américaines assurées, tandis que Capital One était la neuvième avec 476 milliards de dollars d'actifs. L'entité combinée serait la sixième banque américaine, selon les données de la Réserve fédérale.

Bien que les deux banques se chevauchent dans certains domaines de l'activité de cartes de crédit, Discover est l'un des quatre principaux processeurs de cartes de crédit aux États-Unis, avec Visa V.N , Mastercard et American Express AXP.N , qui facilitent les paiements par carte de crédit, une source potentiellement précieuse de commissions pour Capital One.

L'opération interviendrait également à un moment où la réglementation s'intéresse de plus en plus aux frais de cartes de crédit, qui font l'objet de nouvelles règles strictes proposées par le Consumer Financial Protection Bureau (Bureau de protection financière des consommateurs).

Cet organisme, dirigé par Rohit Chopra, un sceptique des fusions qui a son mot à dire dans les transactions bancaires, a signalé la semaine dernière des problèmes de concurrence sur le marché américain des cartes de crédit. Dans un rapport, elle a noté qu'au cours du premier semestre 2023, les petites banques et les coopératives de crédit avaient tendance à proposer des taux d'intérêt moins élevés que les 25 plus grandes sociétés de cartes de crédit, quel que soit le niveau de solvabilité.

Un précédent rapport du CFPB a également révélé que les 10 premiers émetteurs en termes d'encours moyen de cartes de crédit représentaient 83 % des prêts sur cartes de crédit en 2022, poursuivant une baisse par rapport aux 87 % de 2016.

PROBLÈMES DE SURVEILLANCE

Fin 2023, Discover a déclaré qu'elle étudiait la possibilité de vendre son activité de prêts étudiants et qu'elle cesserait d'accepter de nouvelles demandes de prêts étudiants en février.

La société, dirigée par Michael Rhodes, vétéran du Groupe Banque TD TD.TO , a été confrontée à certains défis réglementaires. En juillet, elle a révélé qu'elle faisait l'objet d'un examen réglementaire concernant certains comptes de cartes de crédit classés de manière incorrecte à partir de la mi-2007.

En octobre, Discover a déclaré qu'elle avait accepté d'améliorer sa conformité aux normes de consommation et sa gouvernance d'entreprise dans le cadre d'un accord avec la Federal Deposit Insurance Corp.

Si les questions de surveillance constituent généralement un obstacle aux transactions entre entreprises financières, les régulateurs sont plus compréhensifs lorsque les problèmes concernent la société cible et que l'acquéreur est considéré comme un bon acteur, d'après les experts juridiques.

Discover et Capital One ont enregistré des baisses respectives de 62 % et 43 % , de leurs bénéfices au quatrième trimestre, les banques ayant augmenté leurs provisions pour pertes sur créances irrécouvrables en raison de la hausse des taux d'intérêt qui accroît le risque de défaut de paiement des consommateurs sur les cartes de crédit et les prêts hypothécaires.