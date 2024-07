Capital One et les groupes communautaires s'affrontent lors d'une réunion publique sur l'opération Discover

L'accord pourrait stimuler la concurrence, mais pourrait réduire les services et augmenter les coûts, selon les opposants

Capital One s'engage à consacrer 265 milliards de dollars sur cinq ans au crédit, à la philanthropie et à l'investissement

Le soutien de la communauté pourrait influencer positivement l'opinion des régulateurs, selon les experts en fusions et acquisitions

Le directeur général de Capital One COF.N Richard Fairbank et d'autres dirigeants ont affronté les détracteurs de l'accord avec Discover Financial Services DFS.N lors d'une réunion publique vendredi, dans ce que certains analystes considèrent comme une démonstration de force de la part du banque de cartes de crédit.

Dévoilé en février , l' accord de 35 milliards de dollars créerait le plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de soldes, la sixième banque en termes d'actifs, et donnerait à Capital One le contrôle du réseau de paiement par carte de Discover, le quatrième opérateur majeur de réseau de paiement.

Capital One, dont le siège est en Virginie, et d'autres partisans affirment que l'opération pourrait stimuler la concurrence dans le domaine des paiements par carte , mais les opposants craignent qu'ellene réduise les services, n'augmente les coûts pour les Américains et ne menace la stabilité financière en créant une autre banque "trop grande pour faire faillite".

"Cette acquisition favorise la stabilité financière et accroît la concurrence dans le secteur, tout en apportant de nouveaux avantages significatifs aux communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré M. Fairbank dans son discours d'ouverture lors de l'audition qui a duré toute la journée.

La Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), qui sont soumis à des pressions politiques pour se montrer sévères à l'égard des fusions, organisent la réunion de vendredi dans le cadre d'une démarche rare réservée aux examens de fusions les plus litigieux. Les opposants ont ainsi l'occasion d'intensifier la pression publique sur les autorités de régulation.

Parmi eux,Maxine Waters, la principaledémocrate du Congrès, a exhorté les régulateurs à bloquer l'accord, arguant qu'il "laisserait les consommateurs avec moins d'options nationales"

Jesse Van Tol, directeur général de la National Community Reinvestment Coalition (NCRC), une puissante coalition d'organisations à but non lucratif, a également fait part de ses craintes que l'opération ne finisse par nuire aux consommateurs et ne crée des problèmes de stabilité financière.

"Cette fusion est une terrible, horrible, mauvaise, très mauvaise idée", a-t-il déclaré.

Mais les analystes ont déclaré qu'il n'était pas certain que leurs critiques fassent bouger les choses pour les régulateurs, qui sont tenus d'examiner l'opération sur des bases relativement étroites, notamment son impact sur la stabilité financière, les communautés affectées et la concurrence. Le ministère de la justice pèse également sur les implications concurrence.

Ce processus pourrait prendre encore plusieurs mois, selon les experts en réglementation.

"Capital One a fait un excellent travail pour cadrer le débat et une grande partie des critiques correspondaient à ce que nous attendions", a écrit Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen. "Rien de ce que nous avons entendu aujourd'hui ne change notre opinion selon laquelle les régulateurs bancaires n'ont pas de raison légale de bloquer l'accord

Mercredi, Capital One s'est engagée à consacrer 265 milliards de dollars sur cinq ans à des activités de prêt, de philanthropie et d'investissement si l'opération est menée à bien, afin d'apaiser les critiques et d'obtenir l'aval des autorités de régulation.

Ce plan d'aide à la collectivité est plus de deux fois plus important que tous les autres à ce jour, selon les données de le NCRC qui a négocié tous les plans précédents, bien que Van Tol ait déclaré qu'il comprenait principalement des prêts sur cartes de crédit et des prêts automobiles que les banques accordent déjà.

Il a également déclaré que les 44 milliards de dollars promis pour le financement du développement communautaire n'augmentent pas ce que Capital One et Discover ont déjà dépensé sur une base moyenne de cinq ans, selon l'analyse par le NCRC des données que les banques ont divulguées dans leur demande de fusion.

Capital One a contesté l'analyse dans un courriel adressé à Reuters, arguant que la base historique du NCRC inclut des conditions de marché anormales en 2020-2021 affectées par la pandémie de COVID-19, y compris des taux d'intérêt historiquement bas.

Capital One a déclaré que les cartes de crédit et les prêts automobiles sont des produits clés pour les consommateurs qui répondent à des besoins essentiels.

Outre les dirigeants de Capital One, les législateurs de l'État de Virginie et d'autres groupes de défense se sont exprimés en faveur de l'accord, notamment Evan Leapheart, fondateur de la plateforme d'éducation financière Kredit Academy, qui a déclaré que Capital One partageait un engagement envers les communautés pauvres.

Jeremy Kress, professeur à l'université du Michigan et ancien avocat de la Fed, a déclaré qu'il était peu probable que les arguments de vendredi, de part et d'autre, influencent de manière significative la pensée des fonctionnaires, notant que l'audience était principalement "une bonne optique" pour les agences.