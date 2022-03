Capital Group recrute l’ancienne directrice du développement produit de Morgan Stanley IM

(NEWSManagers.com) - Capital Group vient d’annoner la nomination de Kat Ferris au rang de directrice du développement produit pour l’Europe et l’Asie. Au sein de ce poste nouvellement créé, elle sera chargée de créer et diriger une équipe responsable pour le développement produit, de la gouvernance et la gestion du produit dans ces deux régions. Elle sera également responsable pour la supervision des lancements de nouveaux fonds au sein des diverses classes d’actifs. Basée à Londres, elle sera rattachée à Alexandra Haggard, directrice des services d’investissement et produits en Asie et en Europe.

Kat Ferris arrive de Morgan Stanley Investment Management, où elle était directrice exécutif et directrice de produit international depuis 2015. Elle a rejoint Morgan Stanley IM en 2011 comme vice-présidente pour les produits dans la région EMEA. Auparavant, elle a travaillé comme responsable de développement produit et développement commercial chez Robeco pendant cinq ans.

Capital Group gérait 2 700 milliards de dollars d’encours sous gestion.