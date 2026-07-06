Capital Group nomme un responsable des ETF pour l’Europe et l’Asie-Pacifique

En provenance de BlackRock

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Jamie Sinclair a passé plus de 12 ans chez BlackRock. Dernièrement, il était responsable de la distribution des produits iShares pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Auparavant, il a été co-responsable de la recherche pour les ventes dans la région EMEA, mais il s’est également occupé des ventes des produits iShares au Royaume-Uni. Jamie Sinclair a également fait un passage chez State Street entre 2011 et 2014 après avoir passé un an chez Legal & General.

Une ambition dans les deux régions

Lors d’une conférence début juin , Guy Henriques, président du Client Group Europe et APAC, avait annoncé que la société de gestion allait prochainement lancer ses premiers ETF actifs en Europe.

En effet, Capital Group a lancé en 2023 ses premiers ETF actifs aux Etats-Unis et sa gamme dispose désormais de 25 stratégies. Le gestionnaire a également lancé quatre véhicules gérés activement au Canada.

Désormais, la société veut peser davantage en Europe et en Asie. Avec 3.400 milliards de dollars sous gestion, Capital Group ne dispose que de 100 milliards de dollars d’actifs dans les deux régions. L’objectif est donc de le doubler à 200 milliards de dollars d’ici cinq ans.

Bastien Boname