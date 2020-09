Capital Group embauche la responsable produits actions EMEA de BlackRock

(NEWSManagers.com) - Capital Group vient de recruter Alexandra Haggard comme directrice des produits et services d'investissement pour l'Asie et l'Europe. Outre la couverture des produits actions, obligataires et multi-classes d'actifs, elle sera chargée de construire une offre de solutions multi-classes d'actifs. Basée à Londres, elle est rattachée à Guy Henriques, directeur client pour l'Europe et l'Asie.

Alexandra Haggard arrive de BlackRock, où elle était depuis deux ans directrice produits actions pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie (EMEA). Auparavant, elle a notamment passé douze ans chez Russel Investments, qu'elle a quitté en 2014 alors qu'elle était directrice produit et marketing pour l'EMEA.