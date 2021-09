Capital Four recrute quatre personnes à New York

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion danoise Capital Four vient de recruter quatre personnes pour son équipe basée à New York.

Austin Nelson, Anthony Han et Adam Wueger rejoindront l' équipe de recherche fondamentale sur le crédit US, avec chacun une spécialité sectorielle. Brian Walsh dirigera l' équipe développement et relations clients aux Etats-Unis.

Austin Nelson rejoint Capital Four en tant qu' analyste. Il était précédemment analyste senior sur le credit haut rendement au sein d' AIG Asset Management. Chez Capital Four, il couvrira principalement le secteur de la santé.

Anthony Han arrive de Benefit Street Partners où il était analyste fondamentale sur le high yield et les prêts. Il se concentrera sur le secteur industriel.

Adam Wueger vient d' Angelo, Gordon & Co, où il couvrait le secteur technologie et logiciels sur les crédits performants et distressed.

Enfin, Brian Walsh vient d' Avenue Capital Group.

Ces arrivées font suite à trois recrutements annoncés en juillet dernier et portent le nombre de collaborateurs de l' équipe américaine à huit professionnels.

Basée à Copenhague, Capital Four gère 18 milliards de dollars d' encours sur le crédit.