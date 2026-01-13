Capital Dynamics conclut un accord stratégique pour alimenter l’Italie en énergie solaire

(AOF) - La société de gestion d’actifs Capital Dynamics a conclu un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement – PPA) de long terme avec une entreprise mondiale figurant au classement Future 500 Global Company, portant sur trois des plus grands projets photovoltaïques d’Italie. Ces installations afficheront une capacité de production annuelle agrégée supérieure à 0,5 TWh, contribuant à fournir une énergie plus propre et plus sécurisée aux réseaux électriques italiens.

Cet accord illustre la stratégie de Capital Dynamics, spécialisée dans le non-coté, qui consiste à acquérir des actifs prêts à être construits, à en réduire les risques par leur mise en exploitation et à sécuriser des cash flows de long terme grâce aux PPA. L'Italie demeure un marché clé pour la plateforme Clean Energy du groupe.

Capital Dynamics investit directement dans les énergies renouvelables en Europe depuis 2011. Sa plateforme Clean Energy, qui regroupe plus de 35 spécialistes, dont la filiale de gestion Netro Energy, se concentre sur des investissements directs dans des projets de production d'électricité renouvelable et bas carbone, avec pour objectif de générer une valeur durable pour ses investisseurs.