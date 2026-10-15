CAPITAL B : Capital B publie ses résultats pour le premier semestre 2026

Capital B publie ses résultats pour le premier semestre 2026

Résultats semestriels 2026 au 30 juin 2026 :

EBITDA Groupe retraité de (1,1) m€, incluant 2,2 m€* de coûts liés à la Bitcoin Treasury Company

EBITDA opérationnel retraité positif de 0,6 m€ sur le périmètre des entités spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies innovantes, en hausse de +9,8 % par rapport au S1 2025

Résultat financier de (67,5) m€ et Résultat net Groupe de (69,5) m€, principalement liés à une dotation complémentaire de dépréciation des BTC de (67,5) m€ compte tenu du cours du BTC au 30 juin 2026, sans effet sur la trésorerie

Réserve stratégique de 3 139 BTC, en hausse de +11,2 % par rapport à 2 823 en janvier 2026

Trésorerie Groupe disponible de 2,3 m€ et 61 BTC alloués à ses besoins opérationnels à date du 30 juin 2026

Trésorerie et réserve stratégique de BTC au 30 septembre 2026 :

Réserve stratégique de 3 538 BTC - pour une valeur totale d'acquisition de 310,6 M€ à 87 805 € par bitcoin, correspondant à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company - en hausse de +25,3 % par rapport à 2 823 BTC en janvier 2026, et BTC Yield de +2,2 % depuis le début de l'année

Trésorerie Groupe disponible de 4,6 m€ et 61 BTC alloués à ses besoins opérationnels

La Trésorerie Groupe disponible et les BTC alloués à ses besoins opérationnels représentent 9,1 m€ à date du 30 septembre 2026

Rapport Financier Semestriel et présentation détaillée des résultats et de la stratégie de Bitcoin Treasury Company du Groupe, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps disponibles sur : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

Puteaux, le 15 octobre 2026 : Capital B SA (code ISIN : FR0014019Y19, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies innovantes, et la trésorerie d'entreprise, publie ses comptes semestriels clos au 30 juin 2026, arrêtés lors du Conseil d'administration du 14 octobre 2026. Une présentation détaillée des Résultats Semestriels et de l'avancement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

*Données de gestion non auditées

Résultats semestriels

Compte de résultat consolidé synthétique

En k€ 2026 (6 mois) 2025 (6 mois) VARIATION Chiffre d'affaires net 5 846 5 649 197 EBITDA retraité (1) (1 073) (815) (258) Résultat d'exploitation (CIR inclus) (1 856) (1 659) (197) Résultat financier (67 549) (66) (67 483) Résultat courant (CIR inclus) (69 405) (1 726) (67 679) Résultat exceptionnel (105) (136) 31 Résultat net de l'ensemble consolidé (69 509) (1 862) (67 647)

(1) EBITDA retraité = Résultat d'exploitation avant dépréciation de goodwill + Dotations nettes d'exploitation aux amortissements et provisions y compris le Crédit d'Impôt Recherche (CIR)

Il convient de préciser que la perte de (69,5) m€ est composée à hauteur de (67,5) m€ d'une dotation complémentaire de dépréciation des BTC compte tenu du cours du BTC au 30 juin 2026 et donc sans effet sur la trésorerie.

Le total du chiffre d'affaires (CA) consolidé du Groupe s'élève à 5,8 m€ contre 5,6 m€ au titre du premier semestre 2025, soit une augmentation de 3,5 % par rapport au premier semestre 2025.

L'EBITDA (CIR inclus) des entités opérationnelles historiques du Groupe à périmètre constant (IORGA Group, TRIMANE et DIP TEK) s'élève à 0,64 m€, soit une progression de 9,8 % par rapport à 0,58 m€ au premier semestre 2025.

L'EBITDA du Groupe s'élève à (1,1) m€ principalement en raison des coûts supportés par la société holding Capital B et Capital B Luxembourg, salaires, conseils et rémunérations d'intermédiaires financiers pour près de 2,2 m€.

Les achats et autres charges d'exploitation s'élèvent à 3,3 m€ au 30 juin 2026, contre 3,0 m€ au 30 juin 2025, soit une progression de 0,3 m€ (+9,9 %). Cette hausse s'explique principalement par les coûts liés à la Bitcoin Treasury Company (études, honoraires juridiques, conseil et communication).

Les charges de personnel s'élèvent à 5,3 m€ contre 5,5 m€ au premier semestre 2025, soit une diminution de 2,5 %.

Le résultat d'exploitation (CIR inclus) avant dépréciation des écarts d'acquisition ressort à (1,9) m€ contre (1,7) m€ au premier semestre 2025, en raison des coûts supportés pour la stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Le résultat financier est de (67,5) m€ contre (0,1) m€ au premier semestre 2025. Le résultat financier inclut la dotation complémentaire de dépréciation des BTC de (67,5) m€ au 30 juin 2026.

Le résultat courant du Groupe (CIR inclus) ressort à (69,4) m€ contre (1,7) m€ au premier semestre 2025.

Le résultat exceptionnel est de (0,1) m€ contre (0,1) m€ au premier semestre 2025.

Le résultat net du Groupe pour la période ressort à (69,5) m€ contre (1,9) m€ au premier semestre 2025.

Bilan consolidé synthétique

Actif en k€ HY 2026 FY 2025 VARIATION Actif immobilisé 17 116 17 180 (65) Actif circulant 299 957 279 973 19 984 Total Actif 317 072 297 153 19 919 Passif en k€ HY 2026 FY 2025 VARIATION Capitaux propres 86 806 109 351 (22 545) Provisions 123 964 56 444 67 519 Dettes 106 303 131 359 (25 056) Total passif 317 072 297 153 19 919

La trésorerie disponible du Groupe s'établit à 2,3 m€ au 30 juin 2026 contre 3,5 m€ au 31 décembre 2025. Le Groupe dispose également de 61 BTC alloués à ses besoins opérationnels représentant 3,2 m€, sur la base du cours du BTC au 30 juin 2026. Au 30 septembre 2026, la trésorerie disponible du Groupe s'élève à 4,6 m€ en sus de la réserve de 61 BTC, représentant 4,5 m€ sur la base du cours du BTC au 30 septembre 2026.

Les comptes consolidés au 30 juin 2026 ont fait l'objet d'un examen limité par nos commissaires aux comptes, et ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant la date de clôture font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité de la période. Les prévisions de trésorerie, qui tiennent compte des dernières prévisions d'activité ainsi que des bitcoins détenus, ont été établies sur la base d'hypothèses conformes à la nouvelle stratégie du Groupe.

En effet, grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, le Groupe, qui dispose d'une trésorerie disponible plus importante et d'une réserve significative de BTC, est donc moins dépendant des performances opérationnelles de ses filiales et dispose de nouvelles ressources de financement.

Stratégie de Bitcoin Treasury Company

La Société confirme au premier semestre 2026 la poursuite de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

La Société a annoncé durant cette période des levées pour un total de 27,5 m€, répartis comme suit :

Type de

levée Montant levé

annoncé S1 2026 % total

levées Equity de type « ATM » 3 504 566 € 12,7% Equity – – BSA 8 805 570 € 32,0% Equity + Warrants (ABSA) 15 205 637 € 55,3% Obligations Convertibles libellées en BTC (OCA) – – Total des levées 27 515 773 € 100%

Au cours du semestre, 19 917 972 OCA B-01 ont été converties en 36 613 919 actions nouvelles (avant regroupement).

Par ailleurs, la Société a réalisé durant cette période :

Une augmentation du nombre de BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée de 7 210,0 à 7 343,4 (post regroupement), soit un « BTC Yield » de 1,85 % ;

Une augmentation du nombre de BTC détenus dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company de 2 823 à 3 139.

Faits marquants post clôture

La Société a annoncé, depuis la fin du premier semestre 2026 et à date du communiqué, des levées pour un total de 31,7 m€, répartis comme suit :

Type de

levée Montant levé

annoncé S2 2026 à date % total

levées Equity de type « ATM » 3 027 405 € 9,6% Equity – – BSA – – Equity + Warrants (ABSA) 28 652 058 € 90,4% Obligations Convertibles libellées en BTC (OCA) – – Total des levées 31 679 463 € 100%

Dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, la Société détient 3 538 BTC au 15 octobre 2026.

Par ailleurs, la Société détient à date 61 BTC supplémentaires pour ses besoins opérationnels, et précise que ces BTC sont segmentés de sa réserve de BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et ne sont pas inclus à ce titre dans les indicateurs clés de performance publiés par la Société.

De plus, la Société a annoncé :

Le 17 juillet 2026, la décision du Conseil d'administration de procéder à un regroupement d'actions à raison d'une action nouvelle pour dix anciennes, précédé d'un doublement de la valeur nominale des actions de 0,04 euro à 0,08 euro par incorporation de primes ;

Le 17 août 2026, la réalisation de la conversion du solde des 14 195 352 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Partners en 28 687 362 actions nouvelles (avant regroupement)

Le 8 septembre 2026, la prise d'effet du regroupement d'actions à raison d'une action nouvelle pour dix anciennes, portant la valeur nominale de l'action à 0,80 euro (nouveau code ISIN : FR0014019Y19), et l'ajustement corrélatif des parités d'exercice des BSA et des prix de conversion des OCA.

La Société a mis à la disposition du public le 15 octobre 2026 son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2026.

Une présentation détaillée des résultats semestriels et de l'avancement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

Informations importantes sur les KPIs ‘BTC Yield', ‘BTC Gain' et ‘BTC € Gain'

La Société utilise le ‘BTC Yield', le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' comme indicateurs de suivi de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ces indicateurs illustrent la manière dont la Société finance l'acquisition de bitcoin au cours d'une période donnée :

‘BTC Yield' : indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ;

‘BTC Gain' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et

‘BTC € Gain' : indicateur représentant la valeur en euros du ‘BTC Gain' calculé en multipliant le ‘BTC Gain' par le cours du BTC à la clôture du jour de bourse précédant le communiqué sur la période applicable. La Société a choisi le cours du BTC à la clôture du jour de bourse précédant le communiqué pour déterminer le prix de marché du bitcoin dans le seul but de faciliter ce calcul illustratif.

Ces indicateurs seront communiqués périodiquement par la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, notamment de manière semestrielle et annuelle.

Lorsque la Société utilise ces KPIs, elle prend également en compte les diverses limites de ces outils, notamment le fait qu'ils ne reflètent pas les dettes et autres passifs et créances sur les actifs de la Société, qui seraient de rang supérieur par rapport aux capitaux propres, et que ces indicateurs supposent que toutes les dettes seront refinancées ou, dans le cas des instruments de dette convertible de la Société (ou de ses filiales), convertis en actions ordinaires conformément à leurs conditions respectives.

En outre, le ‘BTC Yield' n'est pas, et ne doit pas être compris comme une mesure de performance opérationnelle ou une mesure financière ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Yield' n'est pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel. Il ne s'agit pas d'une mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ni d'une mesure du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, ni d'un retour sur investissement sur ses détentions de bitcoin, ni d'aucune autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas, et ne doivent pas être compris comme des mesures de performance opérationnelle ou des mesures financières ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas équivalents à un « gain » dans le contexte financier traditionnel. Ils ne sont pas non plus des outils de mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ou des mesures du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, le retour sur investissement sur ses détentions de Bitcoin, ou toute autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Il convient également de souligner que le ‘BTC € Gain' ne représente pas un gain de la juste valeur (fair value) des détentions de Bitcoin de la Société, et que le ‘BTC € Gain' peut être positif pendant les périodes où la Société a subi une baisse de la juste valeur de ses détentions de bitcoin.

Le cours des actions ordinaires de la Société dépend de nombreux facteurs autres que la quantité de bitcoins que la Société détient et du nombre d'actions émises ou à émettre ; par conséquent, la valeur de marché des actions de la Société peut se négocier avec une décote ou une prime par rapport à la valeur de marché des bitcoins que la Société détient. Ni le ‘BTC Yield', ni le ‘BTC Gain' ni le ‘BTC € Gain' ne sont indicatifs ou prédictifs du cours des titres de la Société.

Il est rappelé que ces KPIs ont une finalité précise, et sont utilisés par la Société pour déterminer l'utilisation qui est faite des capitaux propres, pour ce qui concerne sa détention de bitcoin uniquement.

La capacité de la Société à atteindre un ‘BTC Yield', un ‘BTC Gain' et un ‘BTC € Gain' donnés peut dépendre d'une variété de facteurs, y compris sa capacité à générer des profits supérieurs à ses charges fixes et autres dépenses, ainsi que des facteurs hors de son contrôle, tels que le prix du bitcoin, l'exigibilité de ses dettes et sa capacité à se financer à des conditions favorables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Même si la Société n'envisage pas de céder les BTC acquis, sa stratégie s'inscrivant dans le long terme, elle pourrait avoir recours à des cessions de bitcoins dans le cadre de ses besoins opérationnels et financiers. Dans des circonstances exceptionnelles, la Société pourrait se trouver dans l'impossibilité de céder ses BTC à des conditions de prix favorables, voire se trouver dans l'incapacité totale de les céder. Par conséquent, les BTC détenus par la Société pourraient ne pas constituer une source de liquidité aussi fiable que ses disponibilités ou équivalents de trésorerie. Dans l'hypothèse où la Société ne parviendrait pas à céder ses BTC, à procéder à des levées de fonds additionnelles - y compris en apportant ses BTC en garantie - ou à générer autrement des liquidités à partir de ses BTC, ou encore si la Société était contrainte de céder ces actifs à perte pour répondre à ses besoins en fonds de roulement, son activité ainsi que sa situation financière pourraient s'en trouver négativement affectées.

La présentation de ces KPIs n'implique aucune déclaration d'intention par la Société de verser des dividendes à ses actionnaires à l'avenir. La détention d'actions de la Société n'équivaut pas un droit de propriété directe des bitcoins détenus par la Société. Les investisseurs sont invités à consulter les états financiers et autres informations fournies par la Société. Les KPIs précités sont uniquement destinés à compléter les autres indicateurs de la Société pour ceux qui comprennent leur objectif et leurs limites, et non à remplacer l'analyse financière traditionnelle.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier semestriel 2026, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies innovantes, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique FR : ALCPB

Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

ISIN : FR0014019Y19

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



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Le Crayon Groupe

Sarah Benmoussa

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