CAPITAL B : Capital B publie ses résultats annuels 2025

Au 31 décembre 2025 :

EBITDA Groupe retraité de (2.7) m€, incluant les coûts de la Bitcoin Treasury Company de 4,1 m€* ayant permis de lever 278,3 m€ et d'acquérir 2 783 BTC au cours de l'année 2025 dans le cadre de sa stratégie

EBITDA retraité des entités opérationnelles historiques IORGA et TRIMANE positif de 1,2 m€*

Résultat net Groupe de (62,2) m€, principalement lié à la dépréciation du BTC de

(53,9) m€ compte tenu du cours au 31 décembre 2025, sans effet sur la trésorerie, ainsi qu'à une dépréciation d'immobilisation incorporelle de 4,3 m€, sans effet sur la trésorerie

Trésorerie Groupe disponible de 3,5 m€, et 59 BTC alloués à ses besoins opérationnels à date du 31 décembre 2025

Le Rapport Financier Annuel, la présentation détaillée des résultats et de la stratégie de Bitcoin Treasury Company du Groupe, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, sont disponibles sur : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

Puteaux, le 30 avril 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, publie ses comptes annuels clos au 31 décembre 2025, arrêtés lors du Conseil d'administration du 30 avril 2026. Une présentation détaillée des Résultats Annuels et de l'avancement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

*Données de gestion non auditées

Résultats annuels

Compte de résultat consolidé synthétique

En k€ 2025 2024 VARIATION Chiffres d'affaires net 11 206 13 864 (2 658) EBITDA retraité (1) (2 706) 910 (3 615) Résultat d'exploitation (4 187) (723) (3 464) Résultat financier (54 186) 245 (54 430) Résultat courant (58 373) (2 779) (55 594) Résultat exceptionnel 498 2 027 (1 529) Résultat net de l'ensemble consolidé (62 175) 1 361 (63 536)

(1) EBITDA retraité = Résultat d'exploitation avant dépréciation de goodwill + Dotations nettes d'exploitation aux amortissements et provisions y compris le Crédit d'Impôt Recherche (CIR)

Il convient de préciser que la perte de 62 m€ est composé à hauteur de 54 m€ d'une provision liée à la dépréciation BTC compte tenu du cours au 31 décembre 2025 sans effet sur la trésorerie, et d'une dépréciation d'immobilisation incorporelle de 4,3 m€ sans effet sur la trésorerie.

Le total du chiffre d'affaires (CA) consolidé du Groupe s'élève à 11,2 m€ contre 13,9 m€ au titre de l'exercice précédent sur la même période, soit une diminution de 19 % par rapport à 2024, expliquée principalement par le turnover lié à la sortie de sa procédure de redressement judiciaire.

L'EBITDA (CIR inclus) des entités opérationnelles historiques du Groupe à périmètre constant (IORGA Group et TRIMANE) s'élève à 1,2 m€*, soit une progression de 88% par rapport à 0,65 m€ en 2024.

L'EBITDA du Groupe s'élève à (2.7) m€ en raison des coûts supportés par la société holding Capital B (The Blockchain Group) et Capital B Luxembourg, salaires, conseils et rémunérations d'intermédiaires financiers pour près de 4 m€.

Les achats et autres charges d'exploitation s'élèvent à 7,3 m€ au 31 décembre 2025, contre 5,5 m€ au 31 décembre 2024, soit une progression de 1,8 m€ (+32 %). Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des frais engagés en lien avec la stratégie de Bitcoin Treasury Company, de l'ordre de 4,1 m€.

Les charges de personnel s'élèvent à 10,3 m€ contre 11,6 m€ par rapport à l'année 2024, soit une diminution de 11 %.

La baisse de la masse salariale est directement liée à au turnover constaté dans les entités opérationnelles suite à la sortie de la procédure de redressement judiciaire .

Le résultat d'exploitation avant dépréciation des écarts d'acquisition ressort à (4,2) m€ contre (0,7) m€ par rapport l'exercice 2024, en raison de coûts engendrés par la stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Le résultat financier est de (54,2) m€ contre 0,2 m€ par rapport à 2024. Le résultat financier inclus la dépréciation des BTC détenus par le Groupe pour un montant de 54 m€ au 31 décembre 2025.

*Données de gestion non auditées

Le résultat exceptionnel est de 0,5 m€ contre 2 m€ par rapport à 2024 (qui incluait la plus-value liée à la cession des titres de la filiale Itaque).

Compte tenu d'une dépréciation des écarts d'acquisition de 4,3 m€, le résultat net du Groupe pour l'exercice ressort à (62.2) m€ contre 1,4 m€ lors de l'exercice précédent.

Bilan consolidé synthétique

Actif en k€ 2025 2024 VARIATION Actif Immobilisé 17 180 20 891 (3 711) Actif circulant 279 973 13 167 266 806 Total Actif 297 153 34 058 263 095 Passif en k€ 2025 2024 VARIATION Capitaux propres 109 351 12 182 97 168 Provisions 56 444 2 864 53 581 Dettes 131 359 19 012 112 346 Total passif 297 153 34 058 263 095

La trésorerie disponible de la Société s'établit à 3,5 m€ au 31 décembre 2025 contre 0,7 m€ au titre de l'exercice 2024. Le Groupe dispose également de 59 BTC alloués à ses besoins opérationnels représentant 4.4 m€, sur la base du cours du BTC au 31 décembre 2025.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2025 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation.

Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant la date de clôture font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité de la période. Les prévisions de trésorerie, qui tiennent compte des dernières prévisions d'activité ainsi que des bitcoins détenus, ont été établies sur la base d'hypothèses conformes à la nouvelle stratégie du Groupe.

En effet, grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, le Groupe, qui dispose d'une trésorerie disponible plus importante et d'une réserve significative de BTC, est donc moins dépendant des performances opérationnelles de ses filiales, et dispose de nouvelles ressources de financement.

Stratégie de Bitcoin Treasury Company

La Société confirme en 2025 l'accélération de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

La Société a levé durant cette période un total de 278,3 m€ :

127,2 m€ via des opérations d'Equity (augmentations de capital, programme de type « ATM », BSA) ;

151,1 m€ via des opérations de Convertible, exclusivement au travers de l'émission d'Obligations Convertibles Libellées en BTC.

Par ailleurs, la Société a réalisé durant cette période :

Une augmentation du nombre de BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée de 41 à 721, soit un « BTC Yield » de 1 658,5% ;

Une augmentation du nombre de BTC détenus dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company de 40 à 2 823.

Faits marquants post clôture

La Société a levé, depuis le début de l'année 2026, un montant de 10,1 m€, exclusivement via des opérations d'Equity (augmentations de capital, programme de type « ATM », BSA).

Dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, la Société détient 2 943 BTC au

30 avril 2026.

Par ailleurs, la Société détient à date 61 BTC supplémentaires pour ses besoins opérationnels, et précise que ces BTC sont segmentés de sa réserve de BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et ne sont pas inclus à ce titre dans les indicateurs clés de performance, publiés par la Société.

De plus, la Société a annoncé :

Le 27 janvier 2026, la reconduction du contrat d'augmentations de capital de type « ATM » avec TOBAM ;

Le 17 mars 2026, une levée de 3 m€ de BSA incluant un prix plancher de mNAV 1.1, souscrits par TOBAM et UTXO Management, et un ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions A-03, A-04 et A-05 souscrites par TOBAM, donnant également droit à conversion à un BSA par obligation convertie ;

Le 30 mars 2026, la conversion de 19 917 972 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Partners et UTXO Management, et une levée de 2,8 m€ dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 ;

Le 13 avril 2026, la finalisation du processus de cotation et d'accessibilité de son code mnémonique CPTLF sur le marché US OTCID, à la suite de la validation par la FINRA au titre de la Rule 211, permettant désormais à des intermédiaires financiers de publier des cotations actives sur le titre.

La Société a mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2026 son rapport Financier Annuel au 31/12/2025.

Une présentation détaillée des résultats annuels de l'avancement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/investors/news-financial-information/

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique FR : ALCPB

Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



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Le Crayon Groupe

Sarah Benmoussa

sarahb@lecrayongroupe.fr Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

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