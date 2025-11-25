CAPITAL B : Capital B confirme l'acquisition de 5 BTC pour 0,4 MEUR, la détention d'un total de 2 823 BTC, et un 'BTC Yield' de 1 658,5% depuis le début de l'année

Conversion définitive de 3 030 557 OCA B-02 détenues par UTXO Management en 4 285 289 actions ordinaires de la Société

Conversion définitive de 1 613 620 OCA B-01 et de 2 420 430 OCA B-02 détenues par Ludovic Chechin-Laurans en 6 388 766 actions ordinaires de la Société

Souscription par Ludovic Chechin-Laurans de 423 744 actions, à 0,544 € par action, pour un montant de 0,2 M€, dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 Tranche 1, permettant l'acquisition de 2,5 BTC pour 0,2 M€

Conversion définitive de BSA 2025-01 en 443 284 actions ordinaires de la Société, pour un montant de 0,2 M€, permettant l'acquisition de 2,5 BTC pour 0,2 M€

Opérations déjà incluses dans la vision totalement diluée de la Société, n'entrainant par conséquent aucun ajout d'action sur une base totalement diluée

‘BTC Yield' de 1 658,5% depuis le début de l'année et de 0,1% depuis le début du trimestre

‘BTC Gain' de 663,4 BTC depuis le début de l'année et de 3,9 BTC depuis le début du trimestre

‘BTC € Gain' de 59,0 M€ depuis le début de l'année et de 0,3 M€ depuis le début du trimestre

Détention totale par le groupe de 2 823 BTC pour une valeur totale d'acquisition de 263,1 M€ à 93 215 € par bitcoin, correspondant à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company

Puteaux, le 25 novembre 2025 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALCPB) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, annonce la conversion définitive de 3 030 557 OCA B-02 détenues par UTXO Management en 4 285 289 actions ordinaires de la Société. La Société annonce également la conversion définitive de 1 613 620 OCA B-01 et de 2 420 430 OCA B-02 détenues par Ludovic Chechin-Laurans en 6 388 766 actions ordinaires de la Société. La Société annonce également la souscription par Ludovic Chechin-Laurans de 423 744 actions, à 0,544 € par action, pour un montant de 0,2 M€, dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 Tranche 1, permettant l'acquisition de 2,5 BTC pour 0,2 M€. La Société annonce enfin la conversion définitive de 3 102 988 BSA 2025-01 en 443 284 actions ordinaires de la Société, pour un montant de 0,2 M€, permettant l'acquisition de 2,5 BTC pour 0,2 M€. Le Groupe atteint depuis le début de l'année un ‘BTC Yield' de 1 658,5%, un ‘BTC Gain' de 663,4 BTC, et un ‘BTC € Gain' de 59,0 M€. A ce jour, Capital B et sa filiale The Blockchain Group Luxembourg SA détiennent un total de 2 823 BTC pour une valeur totale d'acquisition de 263,1 M€ sur la base d'un prix moyen de 93 215 € par bitcoin. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Conversion définitive de 3 030 557 OCA B-02 détenues par UTXO Management

UTXO Management a notifié la Société de son intention de convertir l'intégralité des 3 030 557 OCA B-02 (les « OCA Tranche 2 ») qu'il détient. La Société confirme ce jour la conversion définitive de 3 030 557 B-02 détenues par UTXO Management, entrainant l'émission de 4 285 289 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de 0,7072 €.

Ce prix de conversion avait été fixé par le Conseil d'administration en appliquant un premium de 30% par rapport au prix de conversion des OCA B-01.

L'émission des 4 285 289 actions ordinaires nouvelles de la Société est intégralement libérée par compensation de créance. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-134 du Code de commerce, la libération des actions ordinaires nouvelles par compensation de créance sur la Société fait l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Les OCA B-02 ont été converties en actions ordinaires de la Société dans les proportions suivantes :

Investisseur OCA B-02 converties Actions émises UTXO Management 3 030 557 4 285 289 TOTAL 3 030 557 4 285 289

Conversion définitive de 1 613 620 OCA B-01 et 2 420 430 OCA B-O2 détenues par Ludovic Chechin-Laurans

Ludovic Chechin-Laurans a notifié la Société de son intention de convertir l'intégralité des

1 613 620 OCA B-01 (les « OCA Tranche 1 ») qu'il détient. La Société confirme ce jour la conversion définitive de 1 613 620 B-01 détenues par Ludovic Chechin-Laurans, entrainant l'émission de 2 966 213 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de 0,544 €.

Ce prix de conversion avait été fixé par le Conseil d'administration en appliquant un premium de 30% par rapport au cours moyen pondéré des volumes des vingt derniers jours de bourse précédant la réunion du Conseil d'Administration du 4 mars 2025 décidant de l'émission des OCA B-01.

Ludovic Chechin-Laurans a également notifié la Société de son intention de convertir l'intégralité des 2 420 430 OCA B-02 (les « OCA Tranche 2 ») qu'il détient. La Société confirme ce jour la conversion définitive de 2 420 430 OCA B-02 détenues par Ludovic Chechin-Laurans, entrainant l'émission de 3 422 553 actions ordinaires nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de 0,7072 €.

Ce prix de conversion avait été fixé par le Conseil d'administration en appliquant un premium de 30% par rapport au prix de conversion des OCA B-01.

L'émission des 6 388 766 actions ordinaires nouvelles de la Société est intégralement libérée par compensation de créance. Conformément aux dispositions de l'article R. 225-134 du Code de commerce, la libération des actions ordinaires nouvelles par compensation de créance sur la Société fait l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Les OCA B-01 et B-02 ont été converties en actions ordinaires de la Société dans les proportions suivantes :

Investisseur OCA B-01

converties OCA B-02 converties Actions émises Ludovic Chechin-Laurans 1 613 620 2 420 430 6 388 766 TOTAL 1 613 620 2 420 430 6 388 766

Souscription par Ludovic Chechin-Laurans d'actions nouvelles dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 Tranche 1

La Société annonce ce jour la souscription par Ludovic Chechin-Laurans de 423 744 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 0,544 €, pour un montant global de 230 516,73 € dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA Tranche 1, comme décidé dans le cadre des termes et conditions des BSA 2025-01 et publié dans le communiqué du 7 avril 2025. Les actions ordinaires de la Société ont été souscrites dans les proportions suivantes :

Investisseur Nombre d'actions Montant (€) Ludovic Chechin-Laurans 423 744 230 516,73 € TOTAL 423 744 230 516,73 €

Compte tenu de la volatilité du cours de bourse observée sur la période, le prix de souscription fixé à 0,544 euro fait apparaître une décote de 26,9% par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédent le présent communiqué.

Conversion de BSA en actions ordinaires de la Société

Le 7 avril 2025, la Société annonçait également l'attribution gratuite de BSA 2025-01 au bénéfice de ses actionnaires pour accélérer sa stratégie Bitcoin, avec une conversion de 7 BSA 2025-01 pour 1 action nouvelle de la Société, moyennant un prix de souscription de 0,544 euros par action nouvelle.

La Société confirme ce jour la nouvelle conversion de 3 102 988 BSA 2025-01 en 443 284 actions nouvelles de la Société, pour un montant de 241 146,49 €.

Les principales caractéristiques de l'émission de BSA 2025-01 ont été détaillées dans le communiqué de presse en date du 07 avril 2025.

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

Situation au 25 nov. 2025 Base totalement diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 18 842 695 8.30% 20 253 861 5.20% Fulgur Ventures 10 000 000 4.41% 155 588 780 39.93% Adam Back 36 157 228 15.94% 37 412 138 9.60% TOBAM 12 748 327 5.62% 16 454 281 4.22% UTXO Management 4 285 289 1.89% 8 529 767 2.19% Peak Hodl Ltd 2 500 000 1.10% 2 500 000 0.64% Public & Institutionnel 142 350 529 62.74% 148 955 701 38.22% TOTAL 226 884 068 100% 389 694 528 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du communiqué, en y ajoutant les actions résultant (i) de la conversion de l'intégralité des OCA émises ou annoncées, (ii) de l'émission dans le cadre des mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA Tranche 1 émises ou exercées à date, et (iii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 544 510 à la date du présent communiqué, étant à noter que la Société est autorisée à émettre des actions gratuites supplémentaires dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. La Société indique que la base totalement diluée inclut de manière conservatrice l'ajout potentiel d'actions à son capital social résultant (i) de la conversion des BSA 2025-01 émis comme annoncé le 7 avril 2025 ainsi que (ii) des mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA A-01 et B-01 non exercées à date. La Société rappelle également que la base totalement diluée n'inclut pas les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM.

La Société indique qu'elle a, de manière conservatrice, inclus dans la base totalement diluée les actions pouvant être émises au titre de l'exercice futur potentiel de BSA 2025-01 et de la souscription future potentielle de mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA A-01 et B-01. En conséquence, tout exercice potentiel futur de BSA ou de mesures d'ajustement légales annoncé par la Société n'engendrera aucun ajout d'action supplémentaire sur une base totalement diluée.

Augmentation du nombre de bitcoins détenus par la Société

Capital B annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 5 BTC supplémentaires grâce au produit de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus, dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Swissquote Bank Europe SA , un prestataire de services d'actifs virtuels (PSAV) enregistré auprès du régulateur Luxembourgeois (CSSF), a assuré l'exécution de l'acquisition des BTC issus du produit de l'augmentation de capital, et s'est vu confier leur conservation sécurisée via la solution technologique de la société suisse Taurus.

Détail des acquisitions de BTC par le groupe :

Date retenue Nombre de BTC acquis Coût d'acquisition par BTC Total des BTC détenus Coût par BTC détenu 1 Coût total des BTC détenus Valeur totale des BTC détenus 2 25 novembre 2025 5 88 968 € 2 823 93 215 € 263 146 305 € 213 667 224 € 20 octobre 2025 6 96 231 € 2 818 93 223 € 262 701 464 € 271 178 254 € 29 septembre 2025 12 95 935 € 2 812 93 216 € 262 124 079 € 269 770 581 € 22 septembre 2025 551 99 272 € 2 800 93 205 € 260 972 853 € 277 962 677 € 15 septembre 2025 48 98 575 € 2 249 91 718 € 206 273 769 € 221 695 332 € 11 août 2025 126 98 746 € 2 201 91 568 € 201 542 166 € 217 339 641 € 5 août 2025 62 99 889 € 2 075 91 133 € 189 100 187 € 207 269 347 € 28 juillet 2025 58 102 211 € 2 013 90 863 € 182 907 079 € 205 751 541 € 21 juillet 2025 22 101 112 € 1 955 90 526 € 176 978 818 € 197 674 331 € 14 juillet 2025 29 95 225 € 1 933 90 406 € 174 754 350 € 184 069 828 € 7 juillet 2025 116 92 175 € 1 904 90 332 € 171 992 827 € 175 501 059 € 30 juin 2025 60 91 879 € 1 788 90 213 € 161 300 535 € 164 280 027 € 23 juin 2025 75 91 792 € 1 728 90 155 € 155 787 783 € 158 616 662 € 17 juin 2025 182 93 264 € 1 653 90 081 € 148 903 379 € 154 165 568 € 2 juin 2025 624 96 447 € 1 471 89 687 € 131 929 311 € 141 874 161 € 22 mai 2025 227 93 518 € 847 84 706 € 71 746 119 € 79 209 857 € 26 mars 2025 580 81 550 € 620 81 480 € 50 517 503 € 50 560 770 € 4 décembre 2024 25 90 511 € 40 80 468 € 3 218 718 € 3 261 985 € 5 novembre 2024 15 63 729 € 15 63 729 € 955 941 € 1 223 244 €

Le Coût par BTC détenu correspond à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company. Pour l'ensemble des communiqués jusqu'au 20 octobre 2025 inclus, la Valeur totale des BTC détenus était obtenue en multipliant le Total des BTC détenus à la date retenue dans le tableau ci-dessus par le dernier Coût d'acquisition par BTC à cette même date.

Compte tenu de la volatilité récente du prix du BTC, la Société précise qu'à partir du 25 novembre 2025, la Valeur totale des BTC détenus est désormais obtenue en multipliant le Total des BTC détenus à date par le cours du BTC à 18h du jour précédant le communiqué (source Boursorama).

Atteinte d'un ‘BTC Yield' de 1 658,5% depuis le début de l'année et de 0,1% depuis le début du trimestre

Le Groupe a atteint un ‘BTC Yield' de 1 658,5% depuis le début de l'année et de 0,1% depuis le début du trimestre. Les détails sont les suivants :

Depuis le début de l'année :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début de l'année 3 ‘BTC Gain' depuis le début de l'année ‘BTC € Gain' depuis le début de l'année 25 novembre 2025 2 823 226 884 068 391 534 528 721 1 658,5% 663,4 59 022 899 € 20 octobre 2025 2 818 215 342 985 391 030 022 720,7 1 657,7% 663,1 63 809 040 € 29 septembre 2025 2 812 214 843 385 390 530 422 720 1 656,1% 662,4 63 551 409 € 22 septembre 2025 2 800 214 137 385 389 824 422 718 1 651,2% 660,5 65 568 199 € 15 septembre 2025 2 249 175 629 297 334 949 647 671 1 536,6% 614,6 60 587 604 € 11 août 2025 2 201 163 110 297 331 180 647 664 1 519,5% 607,8 60 018 216 € 5 août 2025 2 075 156 767 494 326 958 884 634 1 446,3% 578,5 57 789 350 € 28 juillet 2025 2 013 156 767 494 325 180 839 619 1 409,8% 563,9 57 637 256 € 21 juillet 2025 1 955 155 133 905 323 547 250 604 1 373,2% 549,3 55 537 720 € 14 juillet 2025 1 933 135 400 845 320 990 295 602 1 368,3% 547,3 52 118 241 € 7 juillet 2025 1 904 134 661 845 320 251 295 594 1 348,8% 539,5 49 729 497 € 30 juin 2025 1 788 134 461 545 318 109 554 562 1 270,7% 508,3 46 701 530 € 23 juin 2025 1 728 130 170 510 316 207 689 546 1 231,7% 492,7 45 224 376 € 17 juin 2025 1 653 126 728 969 316 207 689 522 1 173,2% 469,3 43 765 888 € 2 juin 2025 1 471 108 862 920 299 355 400 491 1 097,6% 439,0 42 342 772 € 22 mai 2025 847 102 174 488 214 500 356 394 861,0% 344,4 32 206 732 € 26 mars 2025 620 93 384 449 186 413 170 332 709,8% 283,9 23 152 139 € 4 décembre 2024 40 93 384 449 95 264 449 41 141,2% 21,2 1 916 705 € 5 novembre 2024 15 85 051 121 85 051 121 17

Note sur la détention de BTC à date du communiqué : la Société précise qu'elle détient à date 59 BTC supplémentaires pour ses besoins opérationnels, et précise que ces BTC sont segmentés de sa réserve de BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et ne sont pas inclus à ce titre dans les indicateurs clés de performance publiés par la Société.

Depuis le début du trimestre :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début du trimestre 3 ‘BTC Gain' depuis le début du trimestre ‘BTC € Gain' depuis le début du trimestre 25 novembre 2025 2 823 226 884 068 391 534 528 721 0,1% 3,9 347 471 € 20 octobre 2025 2 818 215 342 985 391 030 022 720,7 0,1% 2,6 248 343 € 29 septembre 2025 2 812 214 843 385 390 530 422 720 28,1% 502,7 48 224 480 €

(1) Le nombre d'actions sur une base entièrement diluée comprend (i) le nombre total d'actions ordinaires en circulation, (ii) les actions qui seraient émises du fait de la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions de la Société actuellement émises, (iii) les actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, et dont le nombre s'élève à 544 510 à la date du présent communiqué, (iv) un nombre d'actions gratuites supplémentaires non encore attribuées, mais pouvant être attribuées et incluses à titre conservateur dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société. A la date du présent communiqué, la Société a ainsi inclus un nombre indicatif de 1 840 000 actions gratuites supplémentaires non encore attribuées dans le nombre d'actions sur une base entièrement diluée, uniquement dans le cadre des KPIs de la Société, afin d'anticiper l'impact de ces éventuelles attributions futures à titre conservateur. Il est précisé que ce nombre pourrait être amené à évoluer, dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. La Société précise que le nombre d'actions sur une base entièrement diluée est ajusté pour refléter uniquement les opérations réalisées définitivement à date (i.e., excluant les opérations en cours), et inclut de manière conservatrice les actions susceptibles d'être émises à la suite de l'exercice futur potentiel des BSA et des mesures d'ajustement pour les porteurs d'OCA A-01 et B-01. Par conséquent, tout exercice futur éventuel des BSA ou toute mesure d'ajustement annoncée par la Société n'entraînera aucune action supplémentaire sur une base totalement diluée.

(2) Le nombre de BTC par action sur une base entièrement diluée est calculé en divisant le nombre total de BTC détenus par le nombre d'actions sur une base entièrement diluée à la fin de chaque période. Le résultat est ensuite exprimé en satoshis (sats) par action sur une base entièrement diluée, arrondi à l'entier inférieur. Il y a 100 000 000 sats dans 1 BTC. Chaque sat représente 0,00000001 BTC, la plus petite unité de bitcoin.

(3) Le BTC Yield ayant pour objectif d'illustrer la manière dont la Société finance l'acquisition de BTC sur une période donnée, le calcul du nombre d'actions sur une base entièrement diluée n'intègre pas les BSA non exercés, dans la mesure où ceux-ci n'apportent pas de financement à la Société et n'ont aucun impact sur les capitaux propres de la Société tant qu'ils ne sont pas exercés. La Société communiquera ultérieurement sur l'exercice de BSA et l'acquisition de BTC en résultant.

Informations importantes sur les KPIs ‘BTC Yield', ‘BTC Gain' et ‘BTC € Gain'

La Société utilise le ‘BTC Yield', le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' comme indicateurs de suivi de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ces indicateurs illustrent la manière dont la Société finance l'acquisition de bitcoin au cours d'une période donnée :

‘ BTC Yield' : indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ;

: indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ; ‘ BTC Gain ' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et

' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et ‘ BTC € Gain ' : indicateur représentant la valeur en euros du ‘BTC Gain' calculé en multipliant le ‘BTC Gain' par le coût d'acquisition en euros par BTC de la dernière acquisition de la période applicable. La Société a choisi la dernière acquisition de la période applicable pour déterminer le prix de marché du bitcoin dans le seul but de faciliter ce calcul illustratif.

Ces indicateurs seront communiqués périodiquement par la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, notamment de manière semestrielle et annuelle.

Lorsque la Société utilise ces KPIs, elle prend également en compte les diverses limites de ces outils, notamment le fait qu'ils ne reflètent pas les dettes et autres passifs et créances sur les actifs de la Société, qui seraient de rang supérieur par rapport aux capitaux propres, et que ces indicateurs supposent que toutes les dettes seront refinancées ou, dans le cas des instruments de dette convertible de la Société (ou de ses filiales), convertis en actions ordinaires conformément à leurs conditions respectives.

En outre, le ‘BTC Yield' n'est pas, et ne doit pas être compris comme une mesure de performance opérationnelle ou une mesure financière ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Yield' n'est pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel. Il ne s'agit pas d'une mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ni d'une mesure du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, ni d'un retour sur investissement sur ses détentions de bitcoin, ni d'aucune autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas, et ne doivent pas être compris comme des mesures de performance opérationnelle ou des mesures financières ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas équivalents à un « gain » dans le contexte financier traditionnel. Ils ne sont pas non plus des outils de mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ou des mesures du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, le retour sur investissement sur ses détentions de Bitcoin, ou toute autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Il convient également de souligner que le ‘BTC € Gain' ne représente pas un gain de la juste valeur ( fair value ) des détentions de Bitcoin de la Société, et que le ‘BTC € Gain' peut être positif pendant les périodes où la Société a subi une baisse de la juste valeur de ses détentions de bitcoin.

Le cours des actions ordinaires de la Société dépend de nombreux facteurs autres que la quantité de bitcoins que la Société détient et du nombre d'actions émises ou à émettre ; par conséquent, la valeur de marché des actions de la Société peut se négocier avec une décote ou une prime par rapport à la valeur de marché des bitcoins que la Société détient. Ni le ‘BTC Yield', ni le ‘BTC Gain' ni le ‘BTC € Gain' ne sont indicatifs ou prédictifs du cours des titres de la Société.

Il est rappelé que ces KPIs ont une finalité précise, et sont utilisés par la Société pour déterminer l'utilisation qui est faite des capitaux propres, pour ce qui concerne sa détention de bitcoin uniquement.

La capacité de la Société à atteindre un ‘BTC Yield', un ‘BTC Gain' et un ‘BTC € Gain' donnés peut dépendre d'une variété de facteurs, y compris sa capacité à générer des profits supérieurs à ses charges fixes et autres dépenses, ainsi que des facteurs hors de son contrôle, tels que le prix du bitcoin, l'exigibilité de ses dettes et sa capacité à se financer à des conditions favorables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La présentation de ces KPIs n'implique aucune déclaration d'intention par la Société de verser des dividendes à ses actionnaires à l'avenir. La détention d'actions de la Société n'équivaut pas un droit de propriété directe des bitcoins détenus par la Société. Les investisseurs sont invités à consulter les états financiers et autres informations fournies par la Société. Les KPIs précités sont uniquement destinés à compléter les autres indicateurs de la Société pour ceux qui comprennent leur objectif et leurs limites, et non à remplacer l'analyse financière traditionnelle.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier semestriel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

* * *

