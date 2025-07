CAPITAL B : Capital B annonce une évolution de son code mnémonique en France de ALTBG vers ALCPB et aux Etats-Unis de BCHXF vers CPTLF

Capital B annonce une évolution de son code mnémonique en France de ALTBG vers ALCPB et aux Etats-Unis de BCHXF vers CPTLF

Evolution du code mnémonique en France de ALTBG vers ALCPB sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l'acceptation et de la modification par Euronext sous un délai de quelques jours

Evolution du code mnémonique aux Etats-Unis de BCHXF vers CPTLF sur le marché US OTCID dont la dernière étape de cotation complète est en cours, avec un délai administratif complémentaire estimé à environ 6 semaines pour la complétion des procédures réglementaires

Puteaux, le 29 juillet 2025 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, annonce une évolution de son code mnémonique en France de ALTBG vers ALCPB sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l'acceptation et de la modification par Euronext sous un délai de quelques jours, et l'évolution de son code mnémonique aux Etats-Unis de BCHXF vers CPTLF sur le marché US OTCID dont les dernières étapes de cotation complète sont en cours – tel qu'annoncé par la Société le 9 juillet 2025, avec un délai administratif complémentaire estimé à environ 6 semaines pour la complétion des procédures réglementaires.

Evolution du code mnémonique en France de ALTBG vers ALCPB sur Euronext Growth Paris

Capital B annonce la modification du code mnémonique (ticker) des actions de la Société cotées sur le marché Euronext Growth Paris sous le ticker ALTBG. Sous réserve de l'acceptation et de la modification par Euronext, le nouveau ticker de Capital B sur Euronext Growth Paris sera ALCPB.

Evolution du code mnémonique aux Etats-Unis de BCHXF vers CPTLF sur le marché US OTCID

Capital B annonce la modification du code mnémonique (ticker) des actions de la Société cotées sur le marché US OTCID sous le ticker précédent BCHXF. L'ancien ticker a été modifié pour refléter l'évolution du nom commercial de la Société. Le nouveau ticker de Capital B sur OTCID est à présent CPTLF.

La Société précise qu'un délai complémentaire d'environ 6 semaines est estimé pour la complétion des procédures réglementaires restantes dans le cadre des dernières étapes de cotation complète en cours – tel qu'annoncé par la Société le 9 juillet 2025.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier annuel 2024, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

* * *

A propos de Capital B (ALTBG)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALTBG

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

Bloomberg : ALTBG.FP



Contact :

communication@theblockchain-group.com

Contacts - Actus Finance & Communication Relations Investisseurs

Mathieu Calleux

tbg@actus.fr Relations presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr – 06 24 03 26 52

Céline Bruggeman

cbruggeman@actus.fr - 06 87 52 71 99 Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

Financial information – Capital B

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews