CAPITAL B : Capital B annonce la conversion de 19 917 972 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Holdings et UTXO Management, et une levée de 2,8 M EUR pour poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Transfert de l'ensemble des OCA B-01, OCA B-02 et actions ordinaires de la Société précédemment détenues par Fulgur Ventures vers Blockstream Capital Holdings

Ajustement des termes et conditions de conversion des souches d'OCA B-01 et OCA B-02 détenues par Blockstream Capital Holdings et de la souche d'OCA B-01 détenue par UTXO Management pour permettre la possibilité de conversion à tout moment par leur détenteur sans condition de cours

Conversion de 17 897 600 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Holdings en 32 900 000 actions de la Société

Souscription par Blockstream Capital Holdings de 4 700 000 actions à 0,544 € par action, pour un montant total de 2,55 M€, dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01

Conversion des 2 020 372 OCA B-01 détenues par UTXO Management en 3 713 919 actions de la Société

Souscription par UTXO Management de 530 559 actions à 0,544 € par action, pour un montant total de 0,29 M€, dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01

Puteaux, le 30 mars 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALCPB) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, annonce la conversion de 17 897 600 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Holdings en 32 900 000 actions de la Société, la conversion des 2 020 372 OCA B-01 détenues par UTXO Management en 3 713 919 actions de la Société, la souscription par Blockstream Capital Holdings de 4 700 000 actions et la souscription par UTXO Management de 530 559 actions, à 0,544 € par action et pour un montant total de 2,8 M€, dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 à la suite de l'attribution gratuite de BSA 2025-01 en avril 2025 à l'ensemble des actionnaires. La conversion de ces OCA B-01 intervient après que la Société ait modifié les termes et conditions de conversion des souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 détenues par Blockstream Capital Holdings et de la souche d'OCA B-01 détenue par UTXO Management, pour permettre la possibilité de conversion à tout moment par leur détenteur sans condition de cours. Blockstream Capital Holdings est devenu actionnaire de la Société et détenteur d'OCA B-01 et B-02 à la suite du transfert de toutes les actions et OCA B-01 et B-02 par Fulgur Ventures (qui en était le souscripteur initial). Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Transfert des souches d'OCA B-01 et B-02 et des actions de la Société précédemment détenues par Fulgur Ventures

La Société annonce le transfert des souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 initialement souscrites par Fulgur Ventures et de toutes ses actions de la Société à Blockstream Capital Holdings, dans les proportions suivantes :

Actions Ordinaires transférées Nombre d'actions 10 000 000 Obligations Convertibles transférées Nombre d'OCA B-01 32 092 952 Nombre d'OCA B-02 55 279 428

Blockstream Capital Holdings est un groupe d'investissement composé de pionniers précurseurs de Bitcoin et de leaders du capital institutionnel, axé sur la convergence entre Bitcoin et la finance mondiale. Ses activités couvrent plusieurs classes d'actifs dans le domaine Bitcoin, notamment le venture, les marchés actions publics et privés, le crédit, ainsi que la (ré)assurance, en plus de l'écosystème financier plus large du Bitcoin. Blockstream Capital Holdings est affilié aux individus à l'origine de Fulgur Ventures et, séparément, à Adam Back.

L'amendement des termes et conditions de ces souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 subséquent à ce transfert, la demande de conversion d'OCA B-01 et l'exercice de mesures légales d'ajustement sont détaillés dans la suite du présent communiqué.

Modification des termes et conditions de souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 détenues par Blockstream Capital Holdings et UTXO Management

La Société annonce avoir signé avec Blockstream Capital Holdings un amendement aux termes et conditions des souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 détenues par Blockstream Capital Holdings pour prévoir désormais la possibilité d'une conversion à tout moment par leur porteur, sans condition de seuil de cours préalable. La condition de cours reste applicable à la conversion par l'émetteur, durant les deux dernières années de la durée de vie des obligations.

Les principaux termes et conditions actualisés des souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 détenues par Blockstream Capital Holdings sont les suivants :

Émetteur Capital B Luxembourg SA, filiale de droit luxembourgeois détenue à 100% par Capital B. Type d'émission Émission d'obligations convertibles réservée à une catégorie de personnes, dans le cadre de la délégation accordée par l'Assemblée générale du 21 février 2025 (résolution N°5). Montant Nominal OCA B-01 : 32 092 952 € (4 760 000 € ayant déjà été converti du montant nominal initial de 36 852 952 €, précédant la demande de conversion faisant l'objet du présent communiqué)

OCA B-02 : 55 279 428 € Intégralement souscrit en BTC lors de l'émission. Coupon 0% Maturité 5 ans à compter de leur émission (respectivement le 3 avril pour les OCA B-01 et le 13 juin 2025 pour les OCA B-02) Prix de conversion OCA B-01 : 0,544 € par action

OCA B-02 : 0,7072 € par action Le nombre d'actions souscrites est égal à la valeur nominale des obligations dont la conversion est demandée, divisée par le prix ci-dessus. Conversion Par le porteur des obligations, à tout moment jusqu'à maturité de l'OCA.

Par l'émetteur, à tout moment entre le troisième anniversaire d'émission de l'OCA et jusqu'à maturité, à condition que le cours moyen pondéré par les volumes des actions de la Société sur 20 jours de bourse consécutifs atteigne, au cours de cette période de conversion, au moins 130% du prix de conversion, soit : OCA B-01 : 0,7072 € par action

OCA B-02 : 0,9194 € par action Remboursement Si les OCA n'ont pas été converties avant leur maturité, elles sont remboursées à maturité en BTC ou en EUR au prix de cession des BTC ou converties en actions, au gré du porteur et au prix de conversion. Transfert Les OCA sont librement transférables. Elles ne sont ni cotées ni admises en Euroclear. Actions Nouvelles Les actions de la Société émises en cas de conversion des OCA porteront jouissance courante à compter de leur date d'émission. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes et feront l'objet d'une admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris ou autre marché. Suretés Le remboursement des OCA n'est garanti par aucune sureté.

La Société a signé avec UTXO Management un amendement identique pour la souche de 2 020 372 OCA B-01 détenue par UTXO Management (dont les termes et conditions sont identiques aux obligations de la souche d'OCA B-01 détenue par Blockstream Capital Holdings, sans pour autant être fongibles avec celles-ci). UTXO Management a ensuite procédé, comme indiqué ci-dessous, à la conversion de toutes les OCA B-01 de cette souche.

La suppression de la condition de cours pour la conversion de ces souches d'OCA B-01 et d'OCA B-02 permet de mieux aligner ces instruments avec les conditions de marché actuelles et de renforcer le caractère incitatif du mécanisme de conversion. Elle intervient à la suite des modifications des termes et conditions des souches d'OCA A-03, d'OCA A-04 et d'OCA A-05 détenues par TOBAM annoncées le 17 mars 2026.

Conversion de 17 897 600 OCA B-01 détenues par Blockstream Capital Holdings et des

2 020 372 OCA B-01 détenues par UTXO Management

Blockstream Capital Holdings a demandé la conversion de 17 897 600 OCA B-01, entrainant l'émission de 32 900 000 actions nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de

0,544 €.

UTXO Management a également demandé la conversion de toutes ses 2 020 372 B-01, entrainant l'émission de 3 713 919 actions nouvelles de la Société à un prix de conversion unitaire de

0,544 €.

Le nombre d'OCA B-01 dont la conversion est demandée et d'actions de la Société à émettre est le suivant :

Investisseur Nombre d'OCA B-01 converties Nombre d'actions à émettre Nombre d'OCA B-01 restantes après conversion Blockstream Capital Holdings 17 897 600 32 900 000 14 195 352 UTXO Management 2 020 372 3 713 919 0 TOTAL 19 917 972 36 613 919 14 195 352

Compte tenu de la volatilité du cours de bourse, le prix de conversion de 0,544 € fait apparaître une décote de 4,2% par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédent le présent communiqué.

Blockstream Capital Holdings détient donc encore 14 195 352 OCA B-01 ainsi que 55 279 428 OCA B-02. UTXO Management a converti toutes ses OCA B-01.

Souscription par Blockstream Capital Holdings et par UTXO Management d'actions nouvelles dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01

Suivant la conversion de leurs OCA B-01, Blockstream Capital Holdings et UTXO Management bénéficient des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 à la suite de l'attribution gratuite des BSA 2025-01 à l'ensemble des actionnaires (voir le communiqué du 7 avril 2025). En effet, conformément aux dispositions de l'article L.225-99 du Code de commerce et des termes et conditions des souches d'OCA B-01, les porteurs d'OCA B-01 qui les convertissent reçoivent des BSA 2025-01 dans les mêmes conditions que les actionnaires le 11 avril 2025 (soit un BSA 2025-01 par action nouvelle reçue à la conversion). Ils peuvent donc souscrire à une action nouvelle pour sept BSA 2025-01, au prix d'exercice de 0,544 €. Dans ce cadre, Blockstream Capital Holdings a souscrit à 4 700 000 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 0,544 € (le prix d'exercice des BSA 2025-01), pour un montant global de 2 556 800,00 €. De même, UTXO Management a souscrit à 530 559 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 0,544 €, pour un montant global de 288 624,10 €. Ces deux augmentations de capital seront réalisées en numéraire. Elles étaient autorisées dans le cadre de la 1ère résolution de l'Assemblée générale du 21 février 2025, sur le fondement de laquelle les BSA 2025-01 avaient été attribués gratuitement à tous les actionnaires.

L'ensemble de ces opérations auront donc en synthèse, sous réserve de leur réalisation définitive, les conséquences suivantes :

Investisseur Nombre d'actions ordinaires détenues à date Nombre d'actions ordinaires à émettre suite à la conversion d'OCA B-01 Nombre d'actions à émettre suite à la souscription d'actions nouvelles dans le cadre des mesures légales d'ajustement Nombre d'actions ordinaires post réalisation des opérations Blockstream Capital Holdings 5 518 442 32 900 000 4 700 000 43 118 442 UTXO Management - 3 713 919 530 559 4 244 478 TOTAL 5 518 442 36 613 919 5 230 559 47 362 920

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

Base ordinaire Base ordinaire

après opérations Base totalement diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 20 390 993 8.88% 20 390 993 7.51% 22 428 671 5.64% Blockstream Capital Holdings 5 518 442 2.40% 43 118 442 15.88% 151 107 221 38.00% Adam Back 36 157 228 15.74% 36 157 228 13.31% 37 132 299 9.34% TOBAM 10 048 619 4.37% 10 048 619 3.70% 17 454 108 4.39% UTXO Management - 0.00% 4 244 478 1.56% 4 244 478 1.07% Peak Hodl Ltd 2 500 000 1.09% 2 500 000 0.92% 2 500 000 0.63% Public & Institutionnel 155 112 445 67.52% 155 112 445 57.12% 162 769 112 40.93% TOTAL 229 727 727 100% 271 572 205 100% 397 635 889 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du présent communiqué, en y ajoutant les actions pouvant résulter (i) de la conversion de l'intégralité des OCA, (ii) à titre conservateur, de l'exercice futur potentiel de BSA 2025-01 (voir communiqué de presse du 7 avril 2025) et des mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA A-01 et B-01, et (iii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 2 333 750 à la date du présent communiqué, étant à noter que la Société est autorisée à émettre des actions gratuites supplémentaires dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. En revanche, cette base totalement diluée n'inclut pas (i) les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM, (ii) l'exercice futur potentiel des BSA 2026-01 (voir le communiqué de presse du 17 mars 2026), et (iii) l'exercice futur potentiel des BSA OC A-03, A-04 et A-05 (voir communiqué de presse du 17 mars 2026).

La Société indique (cf. note sous le tableau ci-dessus) qu'elle a, de manière conservatrice, inclus dans la base totalement diluée les actions pouvant être émises au titre l'exercice futur potentiel de BSA 2025-01 (voir communiqué de presse du 7 avril 2025) et des mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA A-01 et B-01. En conséquence, tout exercice potentiel futur de BSA 2025-01 ou émission d'actions dans le cadre de ces mesures d'ajustement légales n'engendrera aucun ajout d'action supplémentaire sur une base totalement diluée.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier semestriel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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A propos de Capital B (ALCPB)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALCPB

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Reuters : ALCPB.PA

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